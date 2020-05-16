教育局破天荒迫考评局取消中日争议试题 又派专组调查 叶建源评为文革做法

中学文凭试历史科有关中日关系试题的争议升级，教育局长杨润雄继史无前例地谴责试题伤害国民感情后，再破天荒地要求考试及评核局取消相关试题，指有关问题有弊无利，没有讨论空间；教育局更会派专人到考评局调查出题及审批机制。属于民主派的立法会教育界议员叶建源斥教局做法尤如文革；而左派的教育工作者联会则欢迎港府做法，促教局设法拨乱反正，以免同类事件再次发生。

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另一方面，亲民主派的香港教育专业人员协会(教协)发表声明，批评杨润雄的做法是为达政治任务，严重破坏中学文凭试的公平性，而取消试题将对考生造成极大的心理压力，甚至可能影响其他仍待开考的科目。今早亦有考生致电电台节目，忧虑取消试题会影响分数，因为她和一些同学自信在此题可取得好成绩，花了不少时间作答，其他题目的作答时间因而减少。

不过，考评局为独立法定组织，与教育局没有从属关系，只有特首可以就公众利益事项对考评局作出「一般指示」。面对教育局的「要求」，考评局表示会尽快召开会议，商讨应对之道。由香港众志牵头组成的中学生罢课筹备平台，其发言人郑家朗表示，事件反映教育局欲凌驾考评局，为考试订定「政治红线」，正咨询法律意见，考虑进行司法复核的可能性。

教育局长杨润雄昨(15日)午为『「1900-45 年间，日本为中国带来的利多于弊」你是否同意此说?』这道历史科必答题的后续处理召开记者会，他表明，涉事试题不符合该科课程指引，严重伤害国民感情和尊严，而试题提及的年期之间，日本多次侵略中国，答案只能是有弊无利，没有讨论空间，但试卷提供的数据只提及上世纪初的日本对华援助，实属片面，题目又具引导性，考生极可能达至偏颇结论，故要求考评局取消试题。他又要求考评局取消试题后，适当调整评分，以维持是次历史科考试的信度和效度(即分数的准确性)。

此外，教育局下周一亦会派员到考评局，「调查」文凭试的出题及审题机制，以及历史科试卷的准备过程；又会检讨现行机制，以确保考试及试题质素。杨润雄质疑考评局现时的审题委员会运作，指若按机制办事，合以会出现是次争议。

不过，《苹果日报》昨晚有报道指出，指考评局近年在教育局压力下，各科的审题委员会均有「邀请」教育局人员加入，今次的历史科试题亦一样，故一名教育局课程发展处官员早已知悉出题策略和内容。

对此，教育局今(16日)天凌晨发出声明回应，承认该局近两年「一再要求提名员工加入不同的科目委员会」，但是否接纳完全由考评局决定，事实上，考评局去年没有接纳该局提名的人员加入历史科审题委员会。教育局续称，今次参与历史科的官员，在受聘前已以「个人身分」获考评局邀请加入该审题委员会，并在获聘后申请外间工作继续委员会的工作。但基于审题委员会的保密原则，有关人员没有向外透露试题，教育局对试题并不知情。但声明没有交代该名官员在审题过程中有否对试题提出异议。

教育局提出要求的法理依据存疑

另外，根据《香港考试及评核局条例》，「考评局并非政府雇员或代理人」，但列明特首可就「觉得对公众利益有影响的事项，向考评局发出关于履行这方面的职能的一般指示」， 熟悉人权法的律师庄耀洸指出，条文所指的「一般指示」不应涉及考评局的具体操作，教育局派员到考评局进行监督，是越俎代庖，亦损害了考评局的独立性。他强调，港府对法定机构的大原则是不干预、不介入，若因对试题不满便派员调查，便失去成立考评局的初衷，予人越权观感。

熟悉中国和国际关系的评论员沈旭晖在他的脸书上表示，中日历史关系忽然变成敏感议题，会因伤害民族感情而被上纲上线批斗，是「文革2.0」来到香港。而教育界议员叶建源亦指出，教育局连番行动，不单打击文凭试的国际地位，亦予人文革重临之感，因为文革时期，中央就是会利用借口派出工作组进入机构进行调查，继而打击，令人担心政治会凌驾教育专业。

相反，左派的教联会则欢迎教育局跟进事件，促当局拨乱反正。另外，中国官方新华社昨晚亦发评论文章，指通识及历史科试卷「近年来频现立场偏颇、颠倒是非、极具争议的政治性题目，令人不禁怀疑相关涉事人是否公器私用，利用考试对学生进行『渗透式洗脑』。」评论续称，事例反映，香港回归23年，至今尚未建立与「一国两制」相适应的教育体系，教育系统藏污纳垢、荼毒学生，必须正视，促港府「痛下决心，全面改革，整顿队伍，拨乱反正。」为香港未来把好关。