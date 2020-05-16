新华社：香港必须建立与一国两制相适应的新教育体制

近日，香港中学文凭考试（DSE）中国历史科题目，要求学生解答是否同意“1900-45年间，日本为中国带来的利多于弊”，引来建制阵营不满。中国官媒新华社并于5月15日晚发稿，标题为“香港必须建立与‘一国两制’相适应的新教育体制”，要求港府“痛下决心，全面改革，整顿队伍，拨乱反正”。

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新华社的文章写道，“网上近日又流出疑为香港考试及评核局负责文凭试历史科及通识科拟题的两名考官，在社交媒体上散布歪曲历史、反中乱港言论。这两科试卷近年来频现立场偏颇、颠倒是非、极具争议的政治性题目，令人不禁怀疑相关涉事人是否公器私用，利用考试对学生进行‘渗透式洗脑’。”文章称，“这两起丑闻正是香港教育多年来乱象丛生的真实写照。回归祖国近23年，香港尚未建立与‘一国两制’制度相适应的新教育体制，教育系统藏污纳垢、荼毒学生、危害社会，已经严重到了必须正视、必须解决的地步。为了香港的明天和‘一国两制’的未来，特区政府必须拿出应有的担当与勇气，痛下决心，全面改革，整顿队伍，拨乱反正。”

文章提出，“香港中学文凭考试素有‘香港高考’之称。文凭试考卷不仅关系着莘莘学子的人生前途，还影响着全港学校的教育取向，更对社会舆论产生一定的导向作用。历史科和通识科教育与青少年能否形成正确的人生观、价值观和世界观息息相关。作为相关考卷的出题人和把关人，本应秉持专业、公正、客观、中立的原则与精神，设计出科学合理的高质量试卷。但从相关考卷题目设计的处心积虑和涉事人在社交平台发放的‘有毒’信息来看，其政治立场之激进、内心世界之阴暗、价值观之扭曲令人出离愤怒，公众如何放心让如此冷血无情、数典忘祖之辈担负教育培养香港青年一代的重责大任？香港考评局如果不取消今年文凭试历史科考卷相关‘毒题’，势难平息所有中华儿女的愤怒。”

文章续称，“多年来，香港文凭试通识科试卷频繁出现极具争议性、误导性的政治题目，不仅公然‘持立场、带风向’地设计考题，而且还将攻击‘一国两制’实践、诋毁特区政府与国家的观点设为高分参考答案。文凭试历史科试卷在此次出现严重伤害国人民族情感和尊严的事件之前，还曾涉嫌借考题为‘港独’助攻、抹黑国家。相关‘毒题’背后所包藏的政治祸心可谓‘司马昭之心，路人皆知’。带有极强政治倾向性和误导性的考题不仅能哗众取宠、博得眼球，还可引导整个香港教育界走向泛政治化教学，进而堂而皇之地让反中乱港歪理邪说入侵校园、洗脑学生。”

文章还写道，“文凭试的政治导向问题只是香港教育问题的冰山一角。多年来，香港教育系统可谓百弊丛生。教师、教材、学校、考试、管理以及相关制度设计，都存在明显的问题与缺陷。校园似乎成了可以肆无忌惮鼓吹歪理邪说、攻击 ‘一国两制’、诋毁民族国家的法外之地；一些心智尚未成熟的学生被反中乱港分子诱骗利用，成为搞乱香港的’马前卒’。俗话讲‘种什么因，就会结什么果’，香港教育病得不轻，修例风波中暴乱现场那一张张稚气的面孔就是最好的例证。”

文章称，“教育不仅影响着个人的人生前途，更关系着国家的发展和未来。教育权是一项重要的公民权利，教育推广是主权国家的主要责任。香港特别行政区是直辖于中央人民政府的地方行政区域，中央人民政府依照宪法和基本法对香港特区行使全面管治权，同时对授予特区行使的高度自治权拥有监督权。对于香港教育的具体开展与运作，中央一般不会过问；但如果出现损害国家和香港根本利益、危害到‘一国两制’事业行稳致远的原则性和方向性问题时，中央有权过问，特区有责处理。”

文章结尾写道，“香港教育好，香港未来就好；香港教育毁，香港未来则毁。特区行政长官林郑月娥近日明确指出，教育不可以是‘无掩鸡笼’，一定需要有人把关。我们期待特区政府言必行、行必果，拿出魄力与勇气，敢于动真碰硬，坚决拨乱反正，下大力气根治香港教育‘顽疾’，为香港未来把好关，为‘一国两制’事业行稳致远负好责。”

事实上，在梁振英担任特首时期，港府曾推行过德育及国民教育科，当时官方设计为非强制性开展的小学一年级至中学六年级的新独立学科。港府声称透过持续学习，使学生对中华人民共和国快速的发展引以自豪感及建立国民身份认同，并以价值观和态度为导向，帮助他们养成良好品德和“国民素质”，从而丰富生命内涵，确立个人于家庭、社群、国家及世界范畴的身份认同。

梁振英时期港府的这一计划随后引起了香港社会的广泛关注和质疑，建制派称此举为“国际惯例”，香港人作为中国人，有必要加强对中国的认识；而泛民派则指《香港基本法》以永久性居民定义香港人而非“国民”，批评《课程指引》内容偏颇、注重“情感”触动、剥夺学校自主强制推行，为“洗脑”教育；因而发起了多次的活动，例如街站、联署、游行、集会及绝食等，要求香港政府撤回德育及国民教育科。最终在各方坚持不下及教育界等社会多领域的反对声音中，时任港府于2012年10月8日宣布搁置课程指引。