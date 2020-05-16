监警会报告未息警暴争议 特首拒调查又称检讨难 社会动荡难停

林鄭月娥在只有黑衣人武力但沒有警暴的「香港的真相」前見記者，2020年5月16日。

没有调查权力的独立监察警方处理投诉委员会(监警会)，发表倚靠警方资料作研究的反对修订逃犯条例运动及警方行动报告，未有就市民关注的警方使用过分武力(即「警暴」)问题作出评论，反而淡化或否定市民对警方在多次事件中的表现的指控和批评。特首林郑月娥表示，不会天真地认为报告和她接纳建议可停止社会动荡，但重申，不认同亦不会成立独立调查委员会调查警队，至于原应在今年初成立的独立检讨委员会，则因不同成员转軚，不愿加入而有难产之嫌。

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两名监警会前成员郑承龙和张达明均认为，报告不够中立，监警会在缺乏调查权力的情况下作出结论，亦令人质疑，重申港府应成立独立调查委员会，调查事件起因及警方在事件中的表现。

成立独立调查委员会是过去大半年的反修例运动的五大诉求之一，而监警会委托中文大学进行的民意调查亦显示，72.6%受访市民不满意警方处理示威活动的整体表现，当中七成主要不满警方使用过度武力，其次是警方滥权或违反规例，以及警方任意拘捕。而中大在去年下半年的26次大型集会期间访问1.7万名现场人士亦发现，超过八成示威者声称，上街主要是要表达对警方处理示威手法的不满、表达对警方以暴动罪检控示威者的不满，以及要求成立独立调查委员会。

在昨天发表的近千页报告中，监警会就不同争议事件表态。就7月21日元朗西铁站的白衣人无差别殴打市民事件(即7.21事件)中，警方迟迟没有到场，报告指警方没有充分考虑防范措施，以致错失介入机会；至于警司游乃强当晚在南边围与白衣人交谈时拍着对方肩膀说话，监警会单凭片段指警司只是指示白衣人返回南边围，并非警方与新界社团人士勾结。

在「8.31太子站事件」的章节中，监警会认同警方封闭太子站「似乎属于合理的决定」，至于因此出现警方杀死人然后掩盖事件的指控，监警会认为是「超乎寻常的主张」，但警方等部门反驳事件的反应缓慢，令不实传言萌芽，而警方用港铁押送被捕人士到其他车站离开，虽然明智，但却加速死亡传言的散播。

报告对警方有略为负面评价的，是警员在6月12日于中信大厦外施放大量催泪弹，质疑这是否必要，建议警方参考国际做法以制订「低对抗性」的策略及战术；另外，报告指，警员没有清楚展示身分识别，或会引起公众对警队的不信任，削弱市民对警队合法性的信心。

林郑月娥：「帮政府无好下场」社会人士拒入检委会

但对于这分被民主派人士和学者指为偏颇的报告，特首林郑月娥傍晚却在以只展现黑衣人暴力场面的背景前大表赞扬，指报告「全面客观」，并接纳报告所有建议。

她又说，早前计划在今年初成立独立检讨委员会，但部分原本承诺出任成员的社会人士以个人理由推辞，部分人士称忧虑「任何协助政府的行为都没有好下场」，有些人则害怕被人起底、被「装修」(即破坏)、被「私了」，以及家庭和朋友等会受影响而选择不加入委员会。

林郑月娥虽然没有表明会放弃组建检讨委员会，但多番表示，做事要有优先次序，之前要专注抗疫，未来须优先处理「撑经济、保就业」的工作，稍后才能再考虑如何推展下一步工作。她更补充，政策创新与统筹办事处早前批出79项研究资助，研究香港深层次的政经和文化议题，预料今年底完成，相信有助找出反修例运动等社会事件的因由。