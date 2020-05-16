警察说不得 岑敖晖批警方阻救援 警方指诬蔑 扬言采法律行动

香港行政长官林郑月娥昨晚在记者会上表示，因应监警会建议，须「加强警察监控社交媒体」、「打击不实言论」，当选区议员不久的前社运学生领袖岑傲晖同日接获警方信函，指他就学生周梓乐在将军澳一个停车场堕下身亡的言论，有「诬蔑警队杀人」之嫌，欲煽动市民报仇，鼓吹暴力，对此表示极度愤慨及遗憾，不排除采取进一步法律行动。岑傲晖表明，不惧威吓，反促请警方公开真相。

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香港科技大学学生周梓乐去年11月在将军澳堕楼死亡，死因引起众多猜测，警方透露，已向死因裁判官提交死亡调查进度，死因庭初步决定召开死因研讯。警方更藉此反驳岑敖晖在网媒文章指事件「没有半点进展」的言论。

岑敖晖本月9日在香港独立媒体网上以《周梓乐被香港警察谋杀身亡，半年》为题撰文，指自周梓乐那夜之后，香港人要报仇，并呼吁市民一道争取在立法会争取过半数议席，尽管这会令局势更差，因为「北京的报复必定来得更快更直接，一国一制一定是加速前进。」

岑傲晖昨(15日)晚在脸书上载当日收到的警方信函，信中指出，上述文章涉嫌发放毫无事实根据的消息，单凭想象及揣测指控警队，利用谣言去鼓吹暴力，是对死者家属造成二次伤害。警方重申，当日绝无阻碍救护车救援，日后所有数据会在死因庭上披露。警方警告岑，法庭已颁布临时禁制令，禁止基于网上信息以鼓励别人使用暴力，岑的言论有可能违反《刑事罪行条例》第九条，不排除采取进一步法律行动。

岑傲晖在脸书上响应警方指控，指周梓乐被防暴警阻碍救援是铁一般的事实，多段影片及目击者均可以证实；另根据创伤科专家分析，周堕地时极罕有及离奇地以盆骨着地，极有可能堕楼前已经失去知觉；其次，警方首次记者会表示，周死前警员没有进入停车场的说法，亦与事实不符，确信「周同学的死是由香港警察直接或间接造成。」在真相未明前，他「极难改变此立场」。

岑续称，警方发信恐吓是没有用的，真相是惟一出路。他重申，周梓乐和多宗不正常死亡事件须要真相，又指「警察城市已成事实，一国一制亦即将全面进场，求和、投降，再也不是香港人的选项之一。」

警方近月不时去信传媒或作出投诉，指责批评警方的报道，香港电台不同节目亦受到投诉，包括个人意见意见节目，以及讽刺性节目《头条新闻》，据了解，老牌时事节目《铿锵集》亦收到警方投诉。