人民日报发文：必须对香港教育彻底“刮骨疗毒”

中国官媒《人民日报》5月16日发表题为“香港教育需要‘刮骨疗毒’”的文章指出，近日发生的中学文凭考试（DSE）事件再次证明香港教育界“中毒”至深，香港教育问题严重至极。文章提出，“救孩子、救未来，必须对香港教育来一次彻底的‘刮骨疗毒’了。”

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近日，香港中学文凭考试（DSE）中国历史科题目，要求学生解答是否同意“1900-45年间，日本为中国带来的利多于弊”，引发争议。中国官媒新华社已于15日晚发稿，标题为“香港必须建立与‘一国两制’相适应的新教育体制”，要求港府“痛下决心，全面改革，整顿队伍，拨乱反正”。特首林郑月娥、外交部驻港特派员公署及港府教育局等，也在连日来针对事件相继表态。港府教育局局长杨润雄更要求，考评局取消有关日本侵华的试题，更传出考评局两名主管通识科的高层已请辞，将于三个月后离职。

对此，署名波澜平的《人民日报》文章写道，“香港中学文凭考试相当于内地高考，严肃性自不待言，导向作用可想而知。如此重要的考试竟然出现如此荒谬的考题，产生如此恶劣的社会影响，再一次证明香港教育界‘中毒’至深，香港教育问题严重至极”。文章称，“事发并非偶然，有媒体揭露，早前今年4月份，就有疑为香港考评局高级职员在社交媒体宣扬‘没有日本侵华，哪有新中国’的奇谈怪论。歪曲历史事实、背弃民族祖先、践踏国民尊严和感情，现今冒天下之大不韪，利用考试出题推销其歪理邪说，正揭示香港教育界不乏害群之马，香港教育体制已如‘无掩鸡笼’。”

文章称，“分析事发后香港考评局的声明，还可以进一步加深对香港教育问题严重性的认识。‘深表遗憾’、‘不宜作出评论’、‘经过详细讨论一致接受审题定稿’等，回应之傲慢、表态之暧昧、责任之轻浮，让人万难理喻。在教育局明确要求立即取消试题的情况下，考评局声明仍然只以‘商讨如何跟进’‘尽量配合’来敷衍，如此表态折射什么样的心态，已毋庸多言。”文章称，“作为法定机构、手握考试“指挥棒”的教育专业机构尚且如此，让人怎能对香港教育有信心、有期待，让人怎能不忧心香港莘莘学子正被塑造的历史观、民族观和国家观。”

文章提出，“教化育人，关乎香港的未来。事实是，香港教育存在的诸多问题已经在腐蚀孩子的身心、摧毁香港的根基。扭曲鸦片战争、鼓吹殖民统治、美化日本侵华的毒教材和试题频现，让一些香港青少年丧失了基本认知；宣扬‘违法达义’‘黑警死全家’‘警察孩子活不过七岁’的毒师得不到全面清理，让一些孩子走上了暴力祸港的危途。修例风波中，3286名学生被捕，未成年人犯案率飙升。广大家长难道真能容忍自己的孩子，被教成价值混乱、是非不分、缺乏常识的人么？这将给社会、给家庭带来怎样的未来？救孩子、救未来，必须对香港教育来一次彻底的“刮骨疗毒”了。”

文章最后称，“香港教育病得不轻，非大刀阔斧的改革不可。一是要找出那些隐藏在教材和其他地方的‘毒内容’，把他们清理干净，让他们无处藏身。二是要盯住那些蓄意而为的‘播毒者’，不让他们把黑手伸向孩子。特区政府教育部门需要告别修修补补的诊治方式，拿出壮士断腕的决心和勇气，果断出手、系统施治，让香港教育的天空风清气正，护佑香港青少年健康成长。”

另据香港01报道，针对这一事件，亦有香港历史课教师指出，类似题型DSE过往经常出现，例如2017年第四题“第一次世界大战有否使欧洲变得更好”、2018年第三题“遍及欧洲各地的民族主义，并非必然导致大战的爆发”，均问及考生是否同意相关说法，参考资料及就自己所知解释答案。此外，2017年DSE第三题还曾谈及中国的民主改革，并引用毛泽东对结束国民党一党专政的言论。

报道称，当中(b)分题亦问及，“假如你是一名活于1945年的中国知识分子，你会否支持中共？”教师指，考生需参考该试题资料作答。受访教师介绍称，该题的(c)分题曾问及考生是否同意“中共于1949年掌权后，其指导原则较掌权前出现了巨变”的说法，考生须参考两项资料及就自己对中国直至1978年的发展所知，解释答案。也有香港应届历史科考生反应指，作答立场是“弊多于利”，不认为题目有偏颇或有引导性，又称答题时花逾20分钟仔细作答此题，担心若取消试题，考试成绩会因此受影响甚至比原本差，批评当局取消试题的做法不负责任。