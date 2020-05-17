市民多怨警暴 但港警自我感觉良好 监警会促缩窄落差

反对修订逃犯条例运动以来首个针对警务人员的民意调查显示，尽管有半数受访警务人员曾与示威者发生言语冲突，32%自称曾在示威中使用武力，但整体而言，51%受访警务人员对警队处理示威的方式观感正面，甚至有64%认为，「公众人士认为我们(警队)的做事方式正确」。这种自我感觉良好的情况，与逾七成市民不满警方警方处理示威活动期间的整体表现和使用过度武力的民调结果相比，形成巨大落差。

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委托大学进行民调的独立监察警方处理投诉委员会(监警会)，建议港府和警队应考虑收窄警务人员与示威者观感上的落差，藉警队的专业精神重拾社会信任。时事评论员梁启智则表示，警队的自我评价，与民意相比，似乎身处「平行时空」；而多项数据反映，警队内部存在严重问题，为民间对警察的不满提供了实证基础。

监警会委托英国伦敦大学和香港中文大学分别对警队和香港市民进行民调，当中，伦敦大学于去年10月下旬起的十二天内向485名前线警员进行网上问卷调查，另外又随机挑选廿多名警务人员进行面谈和小组讨论。

结果显示，61%受访警务人员关注和平示威者不守法，对于能否在和平示威中执行警务工作，感到模棱两可；但对暴力示威者，绝大部分警务人员认为他们罔顾法纪，持有「非常负面」的看法，只有22%认为，须与他们合作以便示威和平进行。

此外，虽有三成二受访警务人员自称曾在示威中使用武力，但警务人员普遍认为，警队使用武力合理和适当，只有22%受访警务人员对于自己被指示执行的警务工作感到不安。

整体而言，51%受访警务人员对警队处理示威的方式观感正面，近期事件亦令警队内部关系更团结。另外，有64%认为「公众人士认为我们的做事方式正确」，只有32%认为「公众人士对香港警察的态度」是负面。

梁启智：近四成警员认可不择手段 可怕！

警队的自我感觉良好与中大的公众民意调查结果相反，中大在现场和电话访问的二万余人的结果显示，七成三受访者不满意警方处理示威活动期间的整体表现，主要是因为「警方使用过度武力」，另有一成三人是因为警方「滥用权力／违反规例」或「任意拘捕」。另外，警方开枪和不在制服上显示警员编号则是市民最不接受的警方行动。

另外，民调亦显示，示威者上街「非常重要」的动机，是不满警方处理示威活动的手法，有关比例，由去年7月中旬的90.4%上升至同月底的98.3%的高峰，显然是受元朗「7.21事件」影响；及至12月初，比率依然高达92.9%。与此同时，坚持以和平非暴力原则进行抗争的公众，亦越来越接受示威者以激烈手法争取。

不过，市民明白，暴力升级的根源不是在警方，而是港府，在去年9月到12月，分别有50.5%及58.9%的电话访问受访者认为，政府应为暴力负上最大责任；只有约两成人归咎于警方，而认为示威者须负最大责任的只有一成。

时事评论员梁启智在网媒撰文，除指出警队与市民的观感有巨大落差，似在平行时空之外，更指出警队的认合与行动亦有落差，因为警队一方面高度认同自己应该协助和平示威顺利进行，但这种协助其实是单方面要求示威者跟从警队指示，否则便认为市民不合作，这情况加上半数受访警员对和平示威者持负面态度，警民冲突便会无日无之，亦令和平示威者更易演变成暴力示威者，期望警方自我检讨。

她又说，最可怕的是有38%受访警务人员认同，执法时可以「为求目的不择手段」，难怪「解散警队、刻不容缓」会成为市民抗争口号。