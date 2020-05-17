百年老店「先施」遭中资收购 评论指中资欲加强在港影响力

武汉肺炎导致零售业萧条，有120年历史的先施百货亦陷入财困，被集团主席为中国政协的伟禄集团以5亿港元提出收购，若先施同意转售，将是疫情三个月来，第四间港资企业被中资收购。有财金界人士估计，中资是趁疫情收购港资公司，增加对香港的影响力。

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疫情中最先被中资收购的，是专售化妆品的卓悦，2月中时由身为内蒙政协委员的卓悦副主席陈健文收购主席股分后，控有59.9%股分，成为最大股东。其余三宗收购都是在本月内发生：首先是月初的新渡轮，被珠江船务收购六成股权；接着在本月15日，李宁家族控股的非凡中国伙拍罗正杰收购bossini母公司堡狮龙大股东的66.6%股权。

在堡狮龙被收购的同一晚，于深圳从事房地产伟禄集团提出要约价5亿收购先施，伟禄主席林晓辉表示，会继续经营先施现时的主要业务及维持其上市地位，但保留对先施业务及营运的任何变动权利。

翻查资料，创办先施的马应彪，是支持孙中山革命的著名人物，主要负责起义的军需身品；但今次提出收购的林晓辉，本身是深圳市政协委员，亦是香港的士司机从业员总会的荣誉会长，去年9月反修例运动期间，二千辆的士挂上国旗在全港巡回行驶庆祝国庆，便是由该会发起。

有不愿具名的财金界人士向《明报》表示，近期中资连环收购港企或有政治目的，因为以往中资收购多选香港壳股，且倾向寻找轻资产、员工数目较少的公司，以免收购后需大幅整合业务或裁员，但现时中资并购的，却是知名度高、为香港贡献一定经济成就，而且员工人数是数以百计，显然是希望入股后可以提升其在香港的影响力。根据有关公司年报资料，各公司的员工人数由300人至1900人不等。