520前台湾总统府遭黑客入侵蔡苏会谈等密件曝光

总统蔡英文（中）2020年4月116日对世界卫生组织（WHO）提出13点说明强调一直与台湾卫生部门保持技术交流表示，这13 点回应也说明了台湾的参与并不完整；台湾只是个案被允许，没有全面性确保台湾可以完整参与，台湾应该要得到一个完整的参与权，双向与WHO有互动。

就在台湾总统蔡英文即将在5月20日就职第二任总统之前，总统府高层的一部个人计算机，竟遭黑客入侵，大量密件被窃，其中包括蔡英文和苏贞昌两次有关政府各部门新人事安排的会谈内容等。台湾刑事警察局已经介入侦办，总统府并紧急通知府内人员清查自己的计算机，提升安全等级。但黑客已向台湾媒体记者透露，后面还有更爆炸的。

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主跑台湾总统府的记者从前天晚上到昨天，陆续收到四封电子邮件、共计夹带十一个PDF档，黑客以「tsailoser」等发件人名称寄出邮件，标题分别为，「宫斗剧上：无情的蔡英文密谋赖清德」；以及「无德的蔡英文，密室协商来分赃」。

内容包括蔡英文和赖清德在党内总统初选时的「打赖路径」；还有总统府幕僚记录蔡英文四月与行政院长苏贞昌的两次会谈内容，双方谈到内阁、NCC、总统府资政和国策顾问，以及考试委员、监察委员等人事安排；甚至还有总统府和行政院考虑推荐给各部会的几百位人选，包括他们的资历和手机等数据全都被曝光。

目前台湾官方对外都说，这些被窃的文件内容都是被变造过的。刑事局科技侦查人员会同总统府，正在检查府内局域网络服务器，并回溯电子邮件发出路径，要厘清到底是遭到黑客入侵还是植入木马程序。

总统府也说，媒体收到的信件经过变造，内容都是臆测拼贴，不是事实。国安单位漏夜调查后，已经掌握黑客来源，认为是典型的认知作战，散发「以假乱真」讯息，混淆收件者的认知，制造混乱，达到作战目的，在台湾是首见案例。

台湾总统府说，收到信件的人，起先是特定媒体的高层及部分记者，后来陆续又有几波攻击，涵盖主跑总统府路线的记者，直到昨天上午还陆续散发邮件，且内容无奇不有。有媒体回信给对方，对方竟然还说「会有更爆炸的」，令收信的记者感到惊讶。

据指出，总统府方及国安单位交叉比对后，分析黑客等级相当高，才有办法锁定特定人士的计算机骇进去，可能是具有军方背景的人士；同时还有国内的协力者连手操作，特定的政治目的相当明显，在五二○前发动攻击的时间点更是不言可喻。

目前Google已经对Gmail用户发出危险邮件警讯，台湾资安官员表示，确实非同小可，只有在境外大量攻击、不正常的黑客攻击行为，才可能发出这种警示。