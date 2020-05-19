建制派立法会小组暴力选出民建联主席为主席

立法会建制派多数暴力选出李慧琼为内会主席，民主派议员朱凯迪试图冲上主席台理论，遭多名立法会保安粗暴制服于地下。2020年5月18日。

建制派上星期暴力霸占立法会内务委员会主席位置、暴力夺取主持会议权，建制派18日食髓知味，再度漠视立法会议事规则凭藉多数暴力，正式选出民建联主席李慧琼为内会主席。民主派议员企图力阻建制派漠视议事规则，惟立法会保安统统变身为建制派指挥下的“公安”，为建制派“展肌”，将多名民主派议员又擡又推又拉之下逐出会场。一般相信，在建制派把持内会主席下，延宕已久的国歌法可望在本月27日进行二读，作为港府向两会交出的成绩。

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财委会主席陈茂波在立法会主席梁君彦的“钦点”下，主持昨日的内会会议，在陈主持下的内会选举，他先后下令驱赶14名民主派议员出场，部分被立法会“公安”粗暴驱逐。

民主派会议召集人陈淑庄指，今次是“最名不正言不顺”的内会主席选举，不会承认选举结果和李慧琼当选的结果，而建制派议员在会议后见记者，建制派的所谓“班长”廖长江指，期望内会未来可以履行应有责任，又认为建制派及民主派都应吸取教训，避免重蹈覆辙。其他建制派议员则多次强调，今日民主派带同一幅“黑布”入场，是为了掩盖其暴力行为。

会议原定早上 11 时开始，由立法会主席梁君彦指定主持内会主席选举的陈健波，在会议开始前、约早上十时二十分经侧门进入会议室，在保安护送下坐上主席台，其后保安在主席台前筑成人炼。多名民主派议员进入会议室后包围保安，并在开会前高叫口号，并拿出一块黑布，抗议建制派“黑厢作业”。包括许智峯等多名民主派欲冲前到主席台抗议，与保安发生冲突，多名泛民议员跌倒受伤，陈健波约于11点10分宣布因有议员受伤暂停会议。

休会期间朱凯廸及许智峯被抬出会议厅，其他民主派继续在场内抗议。陈宣布复会后，再将多名泛民议员逐出会议厅，包括在议员桌上撕掉议事规则抛掷抗议的民主党林卓廷、在议员桌上用大话筒呼吁陈健波停止会议的民主党邝俊宇等人。

当陈赶走14位议员后，即强行宣布选主席投票，秘书处职员随即派发选票，又称民主派议员若不返回座位，将不会获发选票。建制派投票时，会议室大门多次发出碰撞和拍打声音，留守议会抗争的张超雄、梁耀忠、毛孟静、李国麟、梁继昌续在台前示威，其间张超雄不断叫喊“陈健波，打茅波（不守规矩打球）”抗议，但陈未有理会，最终于12时宣布李慧琼获40票当选内会主席。

民主派会议召集人陈淑庄会后见记者，指港人亲睹立法会最“名不正、言不顺”的内会主席选举会议，“彻底颠覆了立法会所有相关议事规则、内务守则、原则同行之已久的惯例”，民主派稍后会商讨跟进行动，包括是否出席由李慧琼主持的内会。被问到会否就结果提出司法覆核，陈指由于涉及终审法院程序，事关重大要从详计议。