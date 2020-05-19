港府“限聚令”传延至六四当晚后松绑故意打压烛光晚会

檔案圖片：1989年5月13日，學生拉起附上俄文的橫幅「民主----我們的共同理想」 遊行，歡迎提倡公開化和新思維的蘇聯領袖戈爾巴喬夫來訪。

据有线电视引述消息报道，以抗疫为名而推行的各条禁令本周四（21日）将届满，政府考虑把法令生效期再延长多14日至6月4日，但考虑放宽宗教活动，换言之今年六四维园集会，或因限聚令而未能举行。有专家认为本港已无社区爆发，可撤销限聚令等措施。支联会主席李卓人直斥政府一再延长限聚令是“趁疫打劫”，借此打压六四集会及连串反修例一周年活动。

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此外，星岛日报亦引述消息指，政府已决定延长措施，并继续维持上限8人的限聚令及限桌令安排，但不排除其他限制会稍为放宽，预料明天（20日）公布。

针对政府或一再延长限聚令，支联会主席李卓人质疑有政治目的，直斥政府“趁疫打劫”。他说：“如果有科学依据，为何可以复课？又（为何）可以恢复宗教活动，DSE（中学文凭试）都考完了，所有形式的聚会都放宽，惟独禁止政治诉求嘅集会？”

在港府最近一次大围捕中与同李柱铭、黎智英等15名著名民主派人士一并被捕的李卓人相信，政府会持续借限聚令打压六四集会及连串反修例一周年活动。他明言支联会坚决在维园举行六四烛光活动，并将活动推至全港“遍地开花”，但细节尚未落实，“要人数多过以往维园烛光集会，掴政府一巴”。

食物及衞生局局长陈肇始18日早出席电台节目时表示，防疫措施需要“张弛有度”，待衞生防护中心追踪新确诊个案的感染源头后，再评估情况，拒正面回应是否延长限聚令；晚上政府新闻处回覆本报查询，亦只重申食衞局局长陈肇始所指控制社交距离等防疫措施要“张弛有度”（suppress and lift），称会在公共衞生、经济发展及社会日常运作三方面作出适当的平衡，检讨及调节相关措施。

此外，星岛日报引述消息称，政府曾探讨是否分阶段重开，但现时未有任何定案及时间表。据报，当局将先调整及延长深圳湾及港珠澳大桥的开放时间，若可行才再考虑是否开放其他口岸。

感染及传染病专科医生曾祈殷指，由于本港上周再出现本地个案，政府决定维持8人限聚令及食肆聚餐措施是无可厚非，惟执行上可能有困难，因眼见市民在食肆多数能遵从，惟到了郊外或街上便难以做到，他认为执法者亦应一视同仁，市民亦要依从法例不要多于8人聚会。

对于各口岸应否重新开放和检疫互认问题，曾祈殷指粤港澳三地应就认证哪种检测方式，包括深喉唾液、鼻咽拭子样本或抗体测试进行商讨，三方应选定同一种检验方式，亦应制定到埗后相关人士何时再作检测，不能一次通过测试后便一劳永逸，“可能3至7日内就要再做第二次先稳妥，否则一个中招就牵连甚广”，量体温等措施也应每日进行。