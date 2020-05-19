WHA首日会议22国发言时支持台湾参与但同意延到年底处理

世界卫生大会虽然决定将台湾参与的议题，延到年底召开实体大会时再处理。但18日全球视频会议首日，仍有22个国家发表对台湾参与的友好谈话，其中包括美日及多个台湾的友邦。台湾外交部今天公开向国际致谢。总统府则对世卫秘书处在北京压力下，再次拒绝邀请台湾出席WHA，表达高度遗憾并谴责。

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台湾外交部今天表示，WHA第一天的视频会议，共有22个国家利用每一国仅有的两分钟发言时间，发表对台湾参与WHA的友好谈话，展现他们对台湾参与的支持。台湾外交部说，日内瓦时间今天中午，也就是台湾时间今天傍晚六点，WHA将举行最后一天会议，预计将会有更多国家为台湾发言。

台湾外交部透露，这22个发言直持台湾参与的国家中，有14个国家的代表明确提到台湾，包括美国、日本、宏都拉斯、海地、巴拉圭、马绍尔群岛、诺鲁、贝里斯、圣露西亚、危地马拉、史瓦帝尼、尼加拉瓜、圣文森及吐瓦鲁，都在视频会议上为台湾有力发言。

另外有7个国家在发言时虽然没有提到「台湾」，特别强调「包容性」或「广纳利害相关者」等，呼应台湾的诉求，这些国家包括英国、法国、澳大利亚、加拿大、德国、纽西兰及捷克。

马耳他骑士团则在书面声明中强调，尽可能将「所有利益攸关方」纳入国际防疫合作的必要性，并指出台湾等几个国家协助其对抗疫情工作，展现国际社会最需要的团结与支持。

昨天担任WHA大会主席的巴哈马常驻日内瓦代表团代表贝恩提出，把14个会员国要求让台湾参与WHA的提案，留待今年年底WHA复会举行实体会议时处理。她说，这项建议是依据各方非正式咨商的结果，包括提案的14个会员国都没有异议。

台湾总统府随即表示，世界卫生组织秘书处在北京压力下，再次拒绝邀请台湾出席WHA，漠视2300万台湾人民的健康人权，违背健康无国界精神，台湾表达高度遗憾，并加以谴责。

对于有29个国家的行政部门，43位国家政要，超过600位以上各国国会议员，近期以来对台湾参与WHA的强力支持，台湾总统府再度表达感谢。

至于大陆国家领导人习近平应邀在视频会议开幕致词，台湾总统府发言人黄重谚指出，WHO秘书长谭德塞主持的秘书处会做出这样的决定，「也不会太意外」；他嘲讽说，这也是为什么会有其他国家的元首或副元首质疑这个单位是否沦为「CHO」(中国卫生组织)。