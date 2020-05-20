法专家评蔡英文520就职演说

台湾总统蔡英文今天发表就职连任演说，同四年前相对比，蔡英文的语调似乎更加充满自信；并且坚持要同北京和平，对等，民主，对话，呼吁北京不要以一国两制来矮化台湾，法国舆论如何评论蔡英文的就职演说？

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法国战略研究基金会的中国问题研究专家Antoine Bondaz 先生向本台表示：“四年前，蔡英文的首次就职演说是一次承上启下的演讲，是从国民党执政过渡到民进党执政，今天的讲话同上一次存在着很大的区别，这一次演讲的背景是台湾处于一个转折阶段，台湾在国际舞台获得了前所未有的高度承任。蔡英文在演讲的最后说到两岸关系时再度强调了她在当选时发表的言论，呼吁自由民主与和平对话。这当然是北京所难以接受的，北京不能接受台湾与他平起平坐，北京政府随即谴责蔡英文破坏了两岸和平发展的基础，继续谴责蔡英文为分裂主义者，尽管蔡英文的讲话内容十分温和理性，但是，北京依然维持对台湾的施加的高压措施。”

当被问到如何评论台湾前总统马英九拒绝出席就职仪式时，彭达滋先生回答说：“党派分歧当然可以解释一个前总统拒绝出席另一个总统的就职演说的原因，但是，十分遗憾，马英九未能向国际社会尤其是向北京展示一个团结的台湾，而且，马英九所谓台湾自由，法治，明显倒退的言论过于夸张，这一点我们从台湾在许多国际排名表上的位置就可以看出，而且，台湾之所以能够与欧盟，美国等国日益靠近，并不在于台湾在发展什么官方的外交关系，而是由于台湾与这些国家拥有共同的价值观。”

中国驻法使馆“训诫”发推祝贺蔡英文就任的法国国民议会议员，2020年5月20日。 © 网络

此外，法国多名政界人士向再度就任的蔡英文表示祝贺，法国国民议会代表亚太地区法国侨民的议员Anne Genetet 周三也发表推文对蔡英文民主当选就任表示祝贺，也祝贺两千多名生活在自由开放生机勃勃的台湾的法国人。但是，法国议员却因发表上述推文而受到中国驻法使馆的“训诫”。

中国驻法使馆推号发文：某些人必须停止挑战一个中国原则，这是国际社会一致公认的不可动摇的原则。

对此，Bondaz先生回应说，中国使馆看来实在无法理解法国议员拥有言论自由，中国外交官必须记住一个中国原则并不意味着对所有人来说中国就是中华人民共和国。