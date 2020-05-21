港澳政协接通知罕有晚上开“通报会”料23条立法是重点

据此间传媒报道，全国政协今日（21日）开幕，而在京出席会议的港澳政协已经受到通知，将罕见地在今晚7时45分召开“通报会”，预料全国政协副主席兼港澳办主任夏宝龙将出席及发表谈话。明报报道，通报会将提及国家安全以及基本法23条立法事宜。基本法23条类此大陆国内的反颠覆法，将对香港的人权和自由势必造成影响。

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报道指，连日来，有人大、政协代表以及建制背景的智库推动国安法，包括提出绕过香港立法会，直接由中央替香港立法。

据了解，政协在晚上开会过去少见，但有建制派估计，会上京官应会谈及国家安全议题，但称如有大事公布，理应港区全国人大代表也会参与，但今晚活动暂只通知了港澳政协出席。

多名港区全国人大代表都趁两会提出建议，其中工联会会长吴秋北认为需要另立一部全国性法律，如“中华人民共和国特区安全法”，涵盖特区现时情况，并按基本法18条纳入附件三，直接在香港实施。吴秋北接受大陆媒体访问说，将提出以合理合法方式堵塞香港在国家安全方面的漏洞。他认为自去年修例风波以来，“香港的激进暴乱分子”与外国势力勾结，有明显企图颠覆政权，但现时香港的法律对此“无可奈何”，反映香港是国家安全的薄弱环节，必须尽快堵塞漏洞。

港区全国人大代表陈曼琪也建议，中央可根据宪法第52至54条、62条及67条，国家安全法第11条第2款及第40条第3款，以及基本法第18条和附件三，直接订立中华人民共和国香港特别行政区国家安全法，不经立法会审议，直接在香港实施，并由港人执行及香港法院审判。

建制背景的香江智滙课题研究小组近日也发表23条立法研究报告，指若未能在立法会换届前完成23条立法，可延至本届政府任期内完成，“但前提必须是挫败非建制派今年9月立法会选举过半（议席）的目标”。小组建议，凡主张过“港独”和“自决”，以及支持和参与过去年的示威，都一概不可入闸参选；同时敦促特首推迟9月选举，其间今届立法会仍然有效运作，在43名建制派议员主导议会下，仍有足够票数和时间争取在明年8月完成23条立法。

2003年董建华政府一度曾企图“霸王硬上弓”在立法会推动23条立法，但却挑起50万人上街游行反对，而部分建制派的议员亦表示鉴于民情而拒绝投票支持立法，港府遂撤回立法，之后各届特首均以时势不恰当为由而未再重提立法。但由于香港相继在2014年出现的占中运动以及去年的反修例运动，北京认为国家安全受到威胁，认为有必要在香港完成23条立法工作。