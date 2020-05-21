言论自由打不死“惊讯”被港府封杀移师网络频道播出

香港广管局打压言论自由，矛头直指香港电台电视节目《头条新闻》中的政治讽刺节目“惊方讯息”（是惊方，不是警方），港台表示将在本季结束后暂停制作该节目，不过“惊方讯息”已经找到新的栖身之所，根据扮演剧中主角“忠勇毅”的艺人王喜20日宣布，“惊方讯息”将搬到另一艺人杜汶泽所经营的网络频道，“继续职责”向观众服务。

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此外，一部关于抗争者梁天琦的纪录片《地厚天高》，由于题材敏感，一直未能在主流戏院上映，尽管该片成为第二十四届香港电影评论学会大奖年度推荐电影之一，并赢得2018年台湾国际纪录片影展评审团特别奖。不过，该片导演林子颖表示，《地厚天高》已经获得在苹果的iTunes上架。

无论是“惊方通讯”还是《地厚天高》，在在显示香港的言论自由尽管遭到政治围封，但仍能凭藉互联网的发达而敞开一个空间。

根据王喜表示，以讽刺香港警察为主的惊方通讯，“将摆脱政府广管局条例，去到一个比较相对更自由的世界，在杜汶泽支持同制作之下，我相信‘惊讯’、‘忠勇毅’以及那个垃圾筒很快会再一次在大家面前出现”。

在惊讯中扮演“忠__勇毅”的王喜在离开香港电台的“离职演说”中表示，“忠__勇毅”将要去一个可以讲真话同听真话的气候里面，继续用嬉笑怒骂形式去讽刺时弊，把香港警队遗害社会的林林总总，呈现给每一个市民收看。

王喜又自我解释称，有很多人问他过去曾经做过警察，为何现在这么憎恨警察，屡次指出香港警队的错误，王喜深呼吸后再讲：“我不管有没有皇家这两只字，警察本来就是市民在危难当中的希望，但今日以邓炳强为首的香港警队，就系成为将市民推入危难当中的绝望。”

此外，日前《地厚天高》一片在面书网页公布成功在iTunes Store上架，并留言“经过多月的努力，《地厚天高》终于在50个国家上架 iTunes Store。

该片内容描述本土派政治人物梁天琦年多的心路历程，曾作多次社区放映，被美国时代杂志指是抗争者必看的作品。主张香港独立、现年29岁的梁天琦因为参与2016年2月8日的“鱼蛋革命”运动，被控一项暴动罪名成立，判刑6年，目前正在服刑之中。