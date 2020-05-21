警方以抗疫为由反对毋忘六四5.31大游行

支联会每年在六四烛光晚会之前的周日均举行“毋忘六四”大游行，惟今年却收到警方发出的反对通知书，指以“限聚令”和疫情为由，认为公众集会及公众游行属人多聚集的高危活动，相信有关游行会增加活动参与者及其他市民感染病毒的风险，及对所有市民大众的生命与健康构成重大威胁。

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警方指，武汉肺炎在本港的应变级别仍属“紧急”的最高级别，忧虑有社区爆发风险，又指根据《预防及控制疾病(禁止群组聚集)规例》，不得在任何公众地方进行多于 8 人的群组聚集，若有违例可处第4级罚款及监禁6个月。

“毋忘六四”大游行自1990年起，会在六四晚会前的周日举行，今年原定下午3时由湾仔修顿球场游行至中联办。

至于维园举行的六四晚会，支联会正向警方申请不反对通知书。支联会主席李卓人表示，当天会继续进入维园燃点蜡烛悼念，呼吁一旦晚会无法举行，就会在各区燃点蜡烛悼念，做到遍地“开花”，不过有法律界人士担心，市民当晚到维园或有法律风险。

李卓人呼吁，若六四晚会未能在维园举行，希望市民在全港各区燃点蜡烛悼念，达至遍地开花，但因应疫情，他建议保持社交距离，不多于8人聚集。至于遍地开花形式，他说应由市民自发以自己方式“开花”，称支联会不是统筹，但会与不同团体、区议员商讨。其中民协已响应号召，今天（21日）到深水埗警署就在该区办六四集会申请不反对通知书。

法政汇思召集人、大律师李安然告诉明报称，若两个不多于8人的群组，保持1.5米距离，并不算违反限聚令条文所指的“群组聚集”，但若因不同原因保持不到1.5米距离，执法人员便可驱散，不愿离开的即属违法。他补充，六四当晚到维园悼念的人或有法律风险，可能干犯“未经批准集结”，关键在于是否有共同目的和集体性质，“即一齐做一件事”，与是否多于8人聚集无关。