拜登：美国应领导世界谴责中国就香港行动 特鲁多：关切香港局势

2020年美国总统大选民主党主要候选人，前副总统拜登在周五受访时表示，如若中国在香港推行港版国安法，美国则应领导世界谴责中方的行动。他并批评，特朗普总统在人权问题上的“噤声”。此外，加拿大总理特鲁多亦在当天的每日记者会上表示，对香港局势的发展表示关切。

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特朗普曾在周四指出，如若中国坚持推动实施港版国安法计划，美国将对此作出“强烈反应”。作为其竞选对手，拜登随后在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）专访时表示，“我们应该呼吁世界其他国家谴责他们的行动 ”。他批评特朗普在人权问题上的“噤声”，并指后者的这一做法对全球各地的人来说都是“灾难性的”。拜登说，“这只会鼓励恶棍和独裁者们，事实上，我认为总统对他们颇有好感”。随着美国大选的日益临近，新冠肺炎疫情及对华政策话题成为了，共和及民主两党候选人相互攻击和批评的主要话题。

尽管特朗普阵营抨击拜登过去在历史上对北京“软弱”，其儿子亨特与中资关系不清，但在对华政策上，拜登则强调美国应与其全球各地的盟友一道对北京作出反应，并加强美国在诸如联合国等国际组织的作用。另在加拿大方面，特鲁多在当天的记者会上说，“我们对香港的局势表示关切。我们有30万加拿大人在香港生活，这是我们希望‘一国两制’模式在香港得以确保的原因之一”。他说，“长久以来，我们呼吁（各方）减轻紧张局势，北京应与香港公民进行对话；我们也继续如此呼吁，我们将继续密切跟踪事态地发展”。