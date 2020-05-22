林郑：相信港版国安法主要由港方执法 恒生指数创近5年最大跌幅

香港特首林郑月娥5月22日晚率领港府主要高官在会见媒体时表示，未来的港版国安法主要由港方机构执法，因此要强化这些机构。她亦介绍称，北京中央根据需要，可以在港设立国家安全机构，以履行职责。同样在当天，香港恒生指数下跌了1349.89点，跌幅达5.56%，是自2015年7月8日之后，近5年来最大单日跌幅。

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据立场新闻报道，林郑月娥当晚在香港行政会议成员、司局长及警务处处长邓炳强等人的陪同下与记者见面。她在会上提出，国家安全是头等大事，但令基本法 23 条立法回归以来没有寸进，因此由全国人大“主动出手”有必要性及紧逼性。当被媒体问及港版国安法实施后，由谁人执行法例，林郑月娥起初未有正面回答，之后再表示相信法律最终会由香港机构执法。此外，对于周五当天香港股市下跌及外国商会表示反对，林郑月娥则回应称，金融市场会有波动，毋需担心，又指本地商会亦表态支持立法，港府向中央反映各种意见。

香港恒生指数周五开盘后便发生大跌，并且持续走低，最终全日收盘报22930.14点，下跌1349.89点，跌幅达5.56%。恒生中国企业指数也下跌423.29点，跌幅达4.30%，收报9426.78点。港股银行板块当天也几乎全线尽墨，中银香港表现最差，跌近8%，恒生银行跌逾7%，汇丰控股和渣打集团均跌逾6%。恒生行业板块收盘亦全线下跌，综合、地产建筑、医疗保健板块跌幅居前。在地产股方面，信和置业和新世界发展均跌约10%。而从成交上看，港股市场全天成交超过1800亿港元，较此前交易日显著放大。另据香港01报道，股市大泻之下，一众香港本地富豪身家亦随之缩水，根据福布斯即时数据，李嘉诚身家一天内急跌109.2亿元，至1918.8亿元。

路透社报道则称，北京为香港订立国安法将造成外资撤资潮。一间管理逾 2000 亿美元资产的欧洲私人银行的一名高级银行家在报道中介绍指，有客户曾经希望“去年发生的事情能够过去”，但随着国安法出现，他们现在会着手努力“减低在香港集中投放资金的风险”。这名银行家又称，有客人去年都未启动“B计划”撤走资金，但现在已经收到相关查询，“要求我们启动该个计划。”

此外，香港美国商会也发表了声明。声明指，全国人大的做法，可能危害国际商业前景，特别是未有为一连串情况，作出详细解释。声明续称，有关决定草案，可能加剧中美角力，最终削弱香港依照《美国－香港政策法》享有的特殊待遇。声明又指香港本已陷入中美贸易战战火当中，决定草案将可能触发中美关係进一步磨擦；若香港作为国际商业及金融中心的地位被蚕蚀，无人可以得益。

在当晚的记者会上，林郑月娥强调，国家安全是每一个国家、地区的头等大事，香港是中国不可分离部份。她指，过去一年本港出现越来越明显危害国家安全风险的行为，包括私藏枪械、爆炸品、鼓吹港独、侮辱国旗、挥舞外国旗帜等，认为是抵毁“一国两制”在香港的实践，惟香港回归 23 年，种种原因令基本法 23 条立法没有寸进，令人十分失望，“无论行政或立法机构，将难以在可行的时间自行完成维护国家安全有关立法，这个是香港社会不得不承认的现实。”稍早时，林郑月娥还曾发表声明说，由于香港面临的国家安全局势日趋严峻，而行政和立法机关难以在可见时间内自行完成维护国家安全的有关立法，“港府支持全国人大审议有关决定”。

声明亦称，相关决定完善了香港实施宪法和基本法有关国家安全的制度和机制，它没有修改基本法，也没有取代或排斥基本法第23条规定香港应自行立法禁止危害国家安全行为的宪制责任和法律义务。林郑月娥还表示，香港仍有尽早完成基本法23条的立法责任。声明称，相信全国人大常委会稍后制定的全国性法律，旨在防范和遏止严重危害国家安全的行为和活动，并惩治严重危害国家安全的“港独”分子和暴力分子。林郑月娥指出，相关决定通过后，港府将全力配合全国人大常委会尽快完成有关立法，履行维护国家安全的职责，确保香港在“一国两制”下的长期繁荣稳定。