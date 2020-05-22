港版国安法台政界反映强烈 台总统府：坚定守卫自由民主与主权决心

中国全国人大最新推出“港版国安法草案”，这一事件不仅引发海内外的广泛关注和强烈反响，就“一国两制”及香港局势话题也在台湾政界引发了强烈回应。台立法院朝野立委认为，中国人大此举刻意绕过香港立法会，无疑是打击“一国两制”，另也有损两岸关系。台总统府并表态 ，“这也证明‘一国两制’与民主自由的必然扞格，更让我们坚定守护台湾自由民主与主权的决心。”

广告 继续浏览后续

台总统府发言人黄重谚周五上午表示，香港问题的解决之钥，在于北京与香港政府必须真诚回应人民诉求，具体落实对香港自由民主的承诺，而非限缩香港人的自由与民主。他称，“唯有尽速并诚意开启社会对话，落实对港人自由民主的严肃承诺，才是解决问题的根本方案。”黄重谚强调，这也证明“一国两制”与民主自由的必然扞格。中央社报道指，台总统府对中国全国人大会议将审议“建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）”，可能进一步对于香港人民的自由民主造成威胁表达高度关切。

台陆委会还发表声明称，“此举反映中共缺乏自省能力，一味错将香港情势不稳定的根源，归咎于外部势力、‘港独’分离主义，急欲立法防范其所谓的‘国安漏洞’。且此一立法举措如属实，则刻意回避香港立法会程序。”声明续称，“中共为巩固对香港的统治，长期以来即不断催促基本法第23条国家安全立法；去年‘19届四中全会’，更将建立维护国安的法律制度和执行机制，视为港府及社会各界的紧迫任务。”陆委会指出，“任何一个文明国家的法律，理应是人民的保护伞，而非箝制自由的枷锁。假借国安的名义，侵害香港民主人权自由，非但将徒增港人不满及社会不稳，更会升高各国人士在港风险，危及香港国际金融中心地位。”声明称，“希望相关方面三思，勿因错误的决策，让香港陷入更大的混乱，陆委会也将持续密注相关发展。”

台行政院发言人丁怡铭亦于当天表示，这对港人民主自由造成严重威胁，严厉的控制和镇压并不会得到民众发自内心的认同。丁怡铭在新闻稿中称，相关草案明显违背当年“一国两制、50年不变”的承诺，对于港人的自由民主造成严重威胁。他称，“相信北风和太阳的寓言大家都听过，严厉的控制和镇压并不会得到民众发自内心的认同，只有遵守承诺，回应香港人民的对于民主人权的诉求，方为解决之道。”民进党也严厉谴责“中国全国人大强推‘香港版国安法’”。民进党发表的声明称，“草案一旦通过，将威胁在港民众的人身安全和人权，所有人都可能沦为下一个‘李明哲’；再度向世界宣告香港的‘一国两制’已死。”

声明还提到，“港府2003年曾在北京的压力下推动基本法第23条立法，禁止叛国、分裂国家和颠覆中央人民政府等行为，引发50万人上街游行后搁置迄今。去年爆发反送中运动，香港社会对于港府强行立法表达不满并持续抗争，今年1月以来，即使疫情严峻，中国仍持续对香港加强管控，此次更刻意绕过香港立法会，由全国人大强行推动‘港版国安法’，不顾香港人民已明显表示反对，也完全无视香港人民追求自由、捍卫民主的呼声。”民进党称，“从西藏、新疆、香港等案例证明，为了巩固极权体制，中国当局一再撕毁对自治地区的政治承诺、掐熄人民对自由和人权的渴望，彰显出民主自由不可能和极权政体安然共处。”

民进党提出，“台湾和香港皆是面对中国压迫的前线，民进党会努力守护台湾这座自由民主的堡垒，作为区域民主及香港人民的有力支柱，不让香港人民孤单，因为追求民主自由，是台湾和香港及全世界所有人民都共同拥有的权利。”声明还谈到，“中国政府的相关作为，不仅无法赢得香港民心及世界各国的认同，更会增加香港民众的不满与社会对立冲突。”民进党呼吁，“中国当局应立即悬崖勒马，停止破坏香港自治权与香港的未来，落实对香港的承诺，与香港人民展开对话，才是化解冲突的根本之道。”

与此同时，中国国民党亦发表声明。声明指，“支持香港民主，强调中华民国是主权独立国家，‘一国两制’在台湾没有市场，呼吁北京政府尊重‘港人治港’、‘高度自治’，积极回应香港人期望。”声明称，“‘港人治港’、‘高度自治’为中共当局对香港的庄严承诺，并载于基本法，就国家安全立法，触及香港社会敏感神经，应谨慎为之”。国民党续称，“北京应充分尊重香港高度自治，保障香港言论结社自由，避免破坏大陆与香港间脆弱的互信基础，促进大陆与香港和睦相处，保障香港社会和谐。他们表示支持香港民主，早日落实双普选，并支持港人捍卫言论结社自由，充分实践基本法对香港的庄严承诺。”

国民党立法院党团总召林为洲也在回应中央社记者询问时指出，目前并不清楚内容，但看起来不太妙，对香港“一国两制”是打击，对两岸关系也是打击。此外，时代力量立法院党团总召邱显智称，针对中国人大第三次会议将“港版国安法”排入议程，预计在5月28日表决，人大预计以基本法第18条的附件三的方式，绕过抗争多年的基本法23条立法。

邱显智称，“中国此举，等于宣告‘一国两制’的结束，这是1997香港回归中国后，对香港社会最大的冲击；时代力量除了提出香港澳门关 条例修法18条‘支持香港’外，也会在立法院呼吁朝野各党，共同谴责中国对香港的恶行，加速援港机制的制定，用实际的行动‘撑香港’。”