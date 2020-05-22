特朗普：中国若推港版国安法美国将强烈反应

美国总统特朗普5月21日表示，假使中国坚持推动实施“香港版国安法”的计划，美国将强烈反应。路透社报导，特朗普在离开白宫前对记者发表这番谈话。当被问及这一问题时，特朗普说：“我不知道法案内容是什么，因为还没人知道。如果发生这种情况，我们将对这个问题作出非常强烈的反应。”

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中国官媒新华社5月21日公布了本次中国全国人大会议议程。其中提到，议程将审议《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》的议案。

此前多家港媒报道称，身兼全国政协副主席、国务院港澳办主任的夏宝龙周四将与在北京的港区全国政协委员会面。有委员预料，会面中会提及国家安全及基本法23条立法等议题。

中国人大将审议香港《国安法》 民主派指北京推“一国一制”

香港泛民派议员21日晚间举行记者会，批评“一国一制”正在香港落实，北京完全没有吸取反送中引起香港动荡的教训。

13届全国人大三次会议大会发言人张业遂晚间在新闻发布会表示，此次会议议程包括审议“全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）”。外界称此为“港版国安法”，预期内容包括防范外部势力规范、禁止颠覆中央人民政府等。

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综合港媒头条日报、香港《苹果日报》报导，民主派议员晚间召开记者会对此回应。

泛民立法会召集人陈淑庄说，港版国安法尤如“圣旨强加香港人头上”，这种没有向公众咨询的行动，漠视民意，非常不智，反映出一国一制正式在港落实，“视高度自治、一国两制如无物”。

但她呼吁，港人仍要“继续挣扎”，在即将举行的立法会选举，展现凭选票捍卫核心价值和民主自由。

公民党党魁杨岳桥表示，去年修订逃犯条例引申出的政治动荡，港府及北京并无吸取教训，反而用一条更硬的恶法，弥补另一条恶法所突显的管治失败。他说，这次绕过立法会引入国安法，不排除将来把其他法律也引入香港。

香港电台引述香港众志秘书长黄之锋认为，民主派先前成功促成美国通过“香港人权与民主法案”，北京政府现在的做法，明显是冲着香港众志等组织国际游说行动作出的报复。但香港众志等组织并不后悔推动相关工作，也不会放弃未来的工作。