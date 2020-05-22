蓬佩奥：美国谴责灾难性香港草案 英首相：期待中国尊重香港自治

美国国务院官网5月22日发表了题为“中华人民共和国将向香港推行国家安全法立法”的声明。这篇署名蓬佩奥国务卿的声明表示，“美国谴责中方绕过香港立法程序、无视民众意志的做法”，并指其将会成为香港高度自治的“丧钟”。同样在当天，英国首相约翰逊的发言人表态称，英国期待中国尊重香港的自由、民权和高度自治。

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美国国务院的声明写道，“美国谴责中华人民共和国全国人大单方面且武断地向香港推行国家安全立法的草案”。声明称，“这一绕过香港成熟立法程序，且忽略港人意志的决定会成为北京在经联合国登记的《中英联合声明》中向香港所承诺的高度自治的丧钟”。声明续称，“香港在过去繁荣发展成为了自由的堡垒。美国强力敦促北京重新考虑其灾难性的草案，遵循其国际义务，以及尊重香港的高度自治、民主机制和公民自由”。声明称，“依照美国法律它们都是维护香港特殊地位的关键，任何侵犯受到《中英联合声明》和《基本法》保障的香港自治和自由的决定，都将无法避免的影响我们对该地区‘一国两制’地位的评估”。声明最后写道，“我们与香港人同在”。蓬佩奥本人亦发表推文称，“美国谴责中华人民共和国向香港推行国家安全立法，强烈敦促北京重新作出考虑。我们与香港人民同在”。

伦敦方面，英国首相约翰逊的发言人指出，“我们正在紧密地跟踪局势发展，并期待中国尊重香港的自由、民权和自治。作为签署《中英联合声明》的一方，英国保证将维持在‘一国两制’模式下相关的高度自治”。此前，英国外交部曾在21日表示，期待中方尊重港人的权利及高度自治，英国作为《中英联合声明》的签署国之一，致力于维护香港的自治，以及尊重“一国两制”的模式。

此外，加拿大外交部长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）21日在受访时指出，对中国计划在香港实施港版国安法表示高度关注。商鹏飞告诉加拿大广播公司（CBC）称，“我可以说的是，正如我们从第一天起就坚持保护香港人所享有的高度自治、言论自由和新闻自由的权利”。他说，“我们看到最近发生的事情受到加拿大和加拿大人地关注，所以我们肯定会紧密地跟踪事件的发展”。