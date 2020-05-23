国民党改委会达成初步共识：肯定九二共识历史定位

自台北方面消息，中国国民党改革委员会各小组近日密集开会，两岸论述组已草拟两岸论述文本。对此，党务人士介绍称，国民党一定会在文本中肯定“九二共识”的历史定位，不会抹灭“九二共识”过去对于两岸的贡献。

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据中央社报导指，国民党改革委员会各小组大约将在6月初汇整出报告，接下来送交至中常会、全代会通过才算数。此前，国民党在2020年台湾总统、立委选战大败，其因而成立改革委员会，分为两岸论述、组织改革、财务稳健、青年参与等4个小组，经过近2个月的开会讨论，各组目前已有初步共识。特别是在两岸论述方面，与会人士称，召集人林郁方已在草拟两岸论述文本，预计不超过3000字；至于外界关注的“九二共识”存废问题，国民党一定会在文本中肯定“九二共识”的历史定位，不会抹灭“九二共识”过去对于两岸的贡献。党务人士说，在青年、组改、财务方面的改革，因为都涉及到党章的修正，所以一定要在全代会上通过；两岸部分只是论述方式的问题，不牵涉到修改党章，有比较多讨论弹性、凝聚共识的空间。

值得一提的是，中国总理李克强5月22日在政府工作报告中，当谈及有关台湾部分的内容则十分简短，提到两岸统一时没有使用形容词“和平”，也未提及“九二共识”。据悉，今年涉台文字部分仅96个字，敏感的“一国两制”、“一中”原则也都没有在报告中出现。路透社评论认为，这一修辞的变化或许意味着某种政治变化。而随着中国全国人大绕过香港立法会直接提出港版国安法立法动议并引发争议后，国民党也在当天发表声明进行表态。

国民党通过声明称，“‘港人治港’、‘高度自治’为中共当局对香港的庄严承诺，并载于基本法，与大陆和香港安全相关立法，涉及香港社会敏感神经，尤应谨慎为之，充分尊重香港高度自治，保障香港言论结社自由, 避免破坏大陆与香港间脆弱的互信基础，以促进大陆与香港和睦相处，保障香港社会和谐，斯为包括上百万大陆新移民在内的全体香港居民之福。”

声明强调，“国民党支持香港民主，早日落实双普选，并支持港人捍卫言论结社自由，以充分实践基本法对香港的庄严承诺。中华民国是主权独立的国家，‘一国两制’在台湾没有市场。台湾社会对于香港人民权益以及局势的关心不分党派，中共当局对香港自由民主的处理，不仅攸关香港民众祸福，同时也影响大陆地区的发展、两岸关系的动向。我们呼吁中共能积极回应香港民众的期望，妥善处理香港民众的疑虑，为两岸三地共创三赢的新局面。”