彭定康：港人被中国出卖 英国负有道德责任

英国最后一任香港总督彭定康在最新接受《泰晤士报》采访时表示，针对港版国安法绕过香港立法会直接由北京的全国人大进行审议和立法事件，他认为香港民众被中国“出卖”。他指英国有道德、经济与法律责任，与香港站在一起面对中国霸凌。彭定康还呼吁西方各国，停止渴求中国“虚幻的金罐子”，进而讨好北京当局的行为。

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彭定康在采访中说，“香港人已被中国出卖”。他并呼吁西方应停止为了“虚幻的金罐子”向北京“磕头”。他在采访中谈到，1997年香港在结束了超过150年英国殖民统治回归中国后，其所拥有的高度自治地位，受到了中英两国政府在1984年签署的《中英联合声明》的保障。这是一份由时任中国总理赵紫阳与英国首相撒切特作为两国政府首脑在北京签署的文件。两国政府随后在1985年5月27日互相交换批准书，并向联合国秘书处登记，《中英联合声明》正式生效，也象征历时12年之香港过渡时期的开始。

彭定康指出，北京在香港实施港版国安法的计划则具有“破坏《中英联合声明》的风险”。美国国务卿蓬佩奥在国务院发表的声明中，将港版国安法比作是香港自治的“丧钟”。彭定康称，“我们所看到的是一个新的中国独裁”。他说，“英国政府应明确表示，我们正在 《中英联合声明》被完全破坏”。同样就这一话题，林郑月娥特首周五告诉媒体称，港府将将全力配合全国人大常委会尽快完成有关立法，履行维护国家安全的职责，确保香港在“一国两制”下的长期繁荣稳定。她称，港版国安法将不会影响港人的公民权利、自由或司法独立。

彭定康则告诉《泰晤士报》指，“我们应该停止被愚弄的以为，在不断地叩头之后将会有一个巨大的金罐子在等着我们，这一向都只是一个幻觉”。他续称，“我们不断地自我欺骗以为除非我们做一些中国希望我们做的事，不然我们不知怎么地就会失去贸易机会，这是傻话”。采访中，彭定康还建议在香港持有英国国民（海外）护照（BN(O)）的持有者应被允许在英国定居。他说，“我们应更加宽容，如果他们是学生，我们应给予他们在英国学习和生活更长的时间段”。他称，“当人们受到政治威胁时，我们应做出更好的准备让他们在这里定居”。

彭定康认为，中国利用在新冠疫情危机当全球注意力被分散时，来达成其地缘政治目的。他说，“他们正在利用这一事实，在南中国海增强肌肉，并在台湾周围剑拔弩张”。他还建议，英国政府应对中国电讯巨头华为参与该国5G网络建设问题加以审视。他说，“如果人们争着说我们应该与华为交易，因为他们像任何其他的跨国公司一样，这是在自欺欺人。如果他们受到共产党政府的压力被要求去做一些符合北京利益的事情，他们则会照做”。据《卫报》报道显示，英首相约翰逊在保守党内部反对呼声下在周五指，英国将按计划到2023年时，将华为参与本国5G网络建设的比例降至0。