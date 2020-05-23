港府教育局局长杨润雄：香港社会日后需要多做国安教育

香港教育局局长杨润雄5月23日在接受电台采访时表示，相信不但是教育界，香港整个社会日后都要多做有关国家安全的教育。

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杨润雄当天上午在节目中被问到如何推行国家安全教育时指出，要加强港人对国安的理解和支持，全国性法律（包括国安法）在港实施后，就会成为港人生活的一部分。他说，“而学生未来在港成长，又或在国家发展，必须认识国安法”。他续称，港方支持中国人大常委会制定相关法律，在国安法实施后，有需要在学校作适当教育。杨润雄称，令下一代理解相关内容与政治扯不上关系。

杨润雄强调，香港是国家不可分离的一部分，有责任维护国家安全。此外，港府劳工及褔利局局长罗致光亦在受访时表示，香港作为中国一部分，有基本责任保障国家安全，而且预今届及下届政府都不可能就《基本法》23条立法。他称，相信中央“出手”，能保护国家稳定，免于有分裂风险。他指出，明白市民有担忧，指港人可表达关注，也希望未来大家有商有量，令法治能在港运作。

同样在当天，香港十八区370多名民主派区议员发表联合声明，反对北京方面制定港版国安法，并强调此法将让香港自由化为乌有。而在另一边，建制派的80多名区议员则表示对港版国安法立法予以支持。泛民区议员在声明中批评中国全国人大常委会着手制定港版国安法是赤裸裸地撕毁契约，会令“一国两制”沦为空谈，香港的自由也将化为乌有，把香港的未来推向万劫不复的深渊。声明指出，十八区民主派联络会议反对以任何形式收紧香港的民主自由，要求北京方面立即撤回有关决定。声明称，十八区民主派联络会议将联结港人一同反抗。

80多名建制派区议员则在他们的声明中称，反修例风波破坏社会安宁，反对派大搞“揽炒”，严重损害法治和经济民生，全国人大立法完善香港在维护国家安全方面的法律制度和执行机制，守护“一国两制”，合情合法合理，呼吁全港市民支持。