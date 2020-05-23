白宫经济顾问：实施港版国安法将损害中港经济

美国白宫经济顾问哈塞特(Kevin Hassett)5月22日表示，北京方面在香港实施港版国安法的举措将损害中国和香港的经济。他并警告称，华盛顿方面或将对此采取行动。

广告 继续浏览后续

哈塞特在白宫对记者称，“中国针对香港的举措将对中国经济和香港经济产生非常、非常不利的影响，我们也在研究我们可能采取的应对措施。”值得一提的是，就在北京对港版国安法及其内容正式加以介绍当天，香港恒生指数周五大跌1349.89点，收报22930.14点，下跌5.56%，以跌幅计，恒生指数创下自2015年7月8日之后，近5年最大单日跌幅。从成交上看，港股市场全天成交超过1800亿港元，较此前交易日显著放大。路透社的相关报道还谈到，北京为香港订立国安法将造成外资撤资潮。报导指，一间管理逾 2000 亿美元资产的欧洲私人银行的高级银行家介绍称，有客户曾经希望“去年发生的事情能够过去”，但随着国安法出现，他们现在会着手努力“减低在香港集中投放资金的风险”。这名银行家指出，有客人去年都未启动“B计划”即从香港撤走资金，但现在已经收到相关查询，“要求我们启动这个计划。”

此外，香港美国商会会长早泰娜（Tara Joseph）在受访时表示，香港当前的境况就像是被地缘政治紧张局势拖入轮下。她告诉美国有线电视新闻网（CNN）称，香港对北京和华盛顿而言本是双赢：北京需要通过香港进入国际金融市场，相当于它的金融服务中心；而美国和美资商业机构也从香港获益。但早泰娜警告指，香港现在的境况对两边都无益。她谈到，“我们现在处于美中贸易关系和地缘政治关系濒于脱钩的境地，并可能导致严重的后果。”

同样就这一话题，银冠资产管理经济顾问霍瓦内茨（Patrick Chovanec）亦向CNN表示，许多人对中国国家主席习近平在去年香港人抗议后撤回法案条例感到有些惊讶，但现在看来他准备了另一套方案。他续称，而北京方面的这一举动则关乎香港的公民自由、法治和“一国两制”根基。霍瓦内茨说，“香港和中国在制度上的不同的确在经济和金融方面起到显著的作用。”霍瓦内茨分析称，这正是外国投资者愿意立足在这里，把资金投入香港，将香港作为其在整个区域基地的原因。他指出，“他们依照香港的法律签订合同，是因为他们信任的是这里的法治，而不是中国内地法律体制。而你把他毁掉，香港就成了另一个内地。”

值得一提的是，美国国务卿蓬佩奥曾在周三表示，中国对香港亲民主活动人士的威胁，可能会促使美国重新考虑对香港在美国法律下享受的特殊待遇。美国总统特朗普在去年签署了经国会通过的《香港人权与民主法案》，要求美国国务卿每年审查香港的自治情况，并授权对涉嫌侵犯人权的个人实施制裁。该法案还涉及到美国对香港的特别贸易政策等整体性待遇进行评估。一旦美国取消香港享受的特殊优惠待遇，将会给香港造成重击。但这个做法是柄双刃剑，因为它同样也会对香港人造成很大负面影响，也不利美国在香港的商业利益，只会从整体上进一步加速美中在经济、科技等领域地脱钩。

据路透社援引的数据显示，在香港经营的美国公司大约有1300家，包括几乎所有主要的美国金融机构。另据美国国务院的数字，2018年时，有8.5万美国公民住在香港。而据美国贸易代表办公室的数据显示，美国和香港的贸易总额在2018年达到约669亿美元。同年，美国对香港的贸易顺差达到334亿美元。针对港版国安法给香港带来的经济影响和潜在风险，特首林郑月娥周五则告诉媒体称，金融市场会有波动，毋需担心，又指本地商会亦表态支持立法，港府向中央反映各种意见。