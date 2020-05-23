英澳加外长联合声明关注港版国安法 中使馆：粗暴干涉内政

英国、加拿大和澳大利亚三国外长周五罕见发表联合声明，并指对港版国安法立法表示“深切关注”。声明强调，若北京在香港人、立法会和司法系统都无参与立法过程下订立这条法例，明显会损害“一国两制”。对此，中国驻加拿大使馆发言人周六发表谈话指，英澳加外长的联合声明是妄加评论，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

广告 继续浏览后续

英澳加三国外长声明由英国外交大臣拉布（Dominic Raab）、澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）和加拿大外长商鹏飞（François-Philippe Champagne）联合署名。声明强调，《中英联合声明》有法律约束力，确保香港享有高度自治；香港人的集会、新闻、结社自由等权利均受法律保障。声明指出，与此同时，两项联合国人权公约，《公民权利和政治权利公约》和《经济、社会、文化权利国际公约》仍然在香港有效。对此，中国驻加使馆发言人通过声明回应称，反修例风波中，“港独”和本土激进分离势力日益猖獗，暴力恐怖活动不断升级，严重挑战“一国两制”原则底线。声明指，根据宪法和香港基本法的规定，从国家层面建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制，是构筑“一国两制”制度根基的必要举措。

中使馆称，世界上任何国家，国家安全立法都属于国家立法权力。从国家层面确保香港维护国家安全，打击的是极少数“港独”分子、暴力分子和外部干预活动，保护的是绝大多数香港市民，这符合香港社会的根本利益。中使馆强调，继续贯彻“一国两制”的决心坚定不移，香港是中国的特别行政区，维护国家安全立法的问题纯属中国内政，任何外国无权干预。另在布鲁塞尔方面，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）周五亦发表声明指出，在经过与27个成员国商议后，欧盟表示香港在“一国两制”下，维持稳定及繁荣，符合欧盟重大利益。声明强调，中国按照《基本法》以及对国际的承诺，让香港拥有高度自治至关重要。