韩正会见港区政协委员：中央立港版国安法是慎重决定

自北京方面消息，主管港澳事务的中国国务院副总理韩正5月23日于联组会议上接见了港区全国政协委员，并发表讲话。据悉，此次会面长约1个半小时。韩正在会上指出，去年的反修例风波暴露了国安漏洞的短板，中央于去年四中全会已经下定决心，要建立香港的维护国家安全制度。他称，香港《基本法》23条一直未落实，全球亦没有一个国家没有国家安全法，故这是事在必行。

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据《明报》报道显示，韩正在会面中先就政府工作报告及国家经济政治方面的形式进行阐述，称新型冠状病毒疫情后，国家生产量已恢复正常水平，因此对国家未来经济发展有信心。他在会上还高度肯定港澳特区政府的抗疫工作，形容是展现“非常时期的魄力”。而当谈及备受港内外关心的港版国安法时，韩正强调这是中央的慎重决定，指出没有一个国家和地区没有国家安全法。韩正解释中央要为香港订立国安法的原因，他提到去年反修例风波，发生暴力事件、本土恐怖主义猖獗，突显国家安全的漏洞、短板，成为国家安全的突出风险，需要重点填补。韩正强调，确立有关法例是为保护香港市民，只针对4类危害国家安全的罪行和少数违法分子，立法令做生意的人有更好营商环境、市民可安居乐业，并呼吁委员向香港社会解释。他称，香港的人才与法律等良好的基础，使国家对香港仍抱有信心。

另据香港01报道，与会的港区政协委员、香港工联会理事长黄国介绍称，韩正于会上为政协讲解立法的背景及目的，并表示中央于去年四中全会已提到，要建立健全的特区维护国家安全法律制度和执行机制，此时立法是按脉络推进。韩正形容，香港的情况日益严峻，街头暴力及本土恐怖主义日益猖獗，“港独”、“黑暴”及立法会中有人主张“揽炒”，加上外部势力借香港打击中国，长此下去“一国”会受到冲击，成为国家安全的“突出风险”。他指出，香港在维护国安方面并不健全，中央无法不关注，经过深思熟虑、科学评估后，别无他法下建议立法以拨乱反正。他续称，全世界没有一个地方未就国安立法，在《基本法》23条一直没有落实的情况下，中央对此有最终责任及权利。韩正重申，立法具必要性及合法性，考虑过国际社会声音在内的不同因素，强调中央重视香港，以及香港作为国际金融中心的地方，相信香港有人才和法律等良好的基本因素，令大部分人和国家仍对香港有信心。

据悉，韩正在会上还肯定了港府及特首林郑月娥的抗疫成效，指出新冠肺炎与非典存在差异，传播速度极快，“全世界都在考同一张试卷”，而香港作为高度人口密集的国际都会，抗疫工作做得相当不错，形容是展现“非常时期的魄力”。他亦希望政协委员继续支林郑及港府施政。报导指，韩正在去年两会期间会见港澳政协委员时将讲话重心放在了大湾区发展的话题上，并称香港政治生态不错。而在本次会面期间，韩正另提到，香港存在很多经济及社会的深层次问题，例如房屋改革等，惟需要稳定的社会环境处理，中央会全力支持特区政府解决有关问题。会上，全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙、副主任张晓明等均有列席，但没有发表讲话。与此同时，港区全国人大和政协亦分别发表声明，并指对建立港区国安法草案表示坚决支持和拥护。