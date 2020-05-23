黎智英：港人只剩移民或战斗两种选择 我会战斗到最后

中国全国人大5月22日宣布对港版国安法进行审议后，香港壹传媒集团创办人黎智英在当天开设推特帐号，并连发数条推文抨击中共当局打击香港的法治和自由。他还称，“在中共的压制下，香港人只有两种选择，移民或留下来战斗到底；我会战斗到最后”。

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曾在去年香港反修例运动中被《人民日报》点名为“祸港四人帮”之首的黎智英，在今年4月18日与香港民主党创党主席李柱铭、前主席何俊仁等共15名知名民主派人士，因被指犯有“非法集结”等罪名遭到了香港警察的逮捕。他们15人并于5月18日就受控罪名出庭。据悉，相关案件将于6月15日继续审理。针对北京此次绕过香港立法会通过全国人大进行港版国安法立法的动议，黎智英在他的首条推文中表示，“中国以一项新的国家安全法案打击香港的法治和自由，现在是开启推特的好时机，向世界展示中共对法律的不尊重以及不可被信任的事实。”

黎智英称，“北京当局以维护国家安全为由，对香港实行直接统治，香港投资者对此感到恐惧，股市下跌超过1000点。讽刺的是，共产主义政权的安全是建立在人们恐惧的基础上，现在他们吓跑了投资者。”他续称，“大陆人来香港购买房地产是基于当地的法治、自由和安全。香港房产价格幸免于（反修例）反抗运动和‘武汉肺炎病毒’，直到现在才有崩溃的迹象，原因有两个：大陆人担心港版国安法和中国的房地产正在崩溃。”

黎智英称，“面对媒体追问是否会根据港版国安法将罪犯送到中国审判，即使这些行为是在香港做的，在香港特首林郑月娥拒绝回答后，富人们已开始将银行存款转移到海外。”他并认为，香港是中国的最后一个奇迹，若实施国安法，代表奇迹终结。黎智英还发文请美国总统特朗普关注香港情况，并称，“如果您愿意，可以成为我们法治和自由的救世主 #与香港站在一起”。他在推文中并批评其他只会对自由和人权给予口头应酬的领导人则保持沉默。

曾被中国官媒点名是“祸港乱港总策划”的黎智英发文称，“在中共的压制下，香港人只剩下两个选择：移民或留下来战斗；我会战斗到最后，香港是我的家，我们不害怕。”另据消息显示，黎智英日前因为一件刑事恐吓案、3件非法集结案被起诉后，遭港府限制出境。他22日早上曾到香港高等法院申请撤销禁止他离港的命令，但未提出具体离港计划，法官表示难以撤销，黎智英因此又撤回申请，目前仍不能离境。