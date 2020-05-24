台湾当局加强对大陆党政军人员来台管控

自台北方面消息，为加强防堵及查处具有中国大陆党政军背景人士来台从事统战活动，台湾内政部移民署表示，已从审查、访视及处分等三面向加强管控，去年党政军人士申请入台不准数为3742人次，较前年多出1567人次，年增率72.05%。

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据中央社报道，台移民署官员指出，依法中国人士入境台湾，必须提出申请，为加强防堵及查处具有党政军背景的大陆人士来台从事统战活动，现阶段安全管理工作已从审查、访视及处分等三面向加强管控。台方官员介绍称，针对具有疑虑的行程、人员及邀请单位的申请案，提至由国安局、陆委会等相关机关组成的联审会严审，对于许可案件则会以加注限制条件的方式，如限制行程范围、来台人数及天数等，方便控管。

台官员还指出，当申请案件经许可入境后，依规定将由移民署专勤队进行访视及查核，如果从事与许可目的不符合的活动或是有违规之虑的案件，移民署将自行或会同相关机关实地前往访视，强化预防违法违规行为。台官员称，中国人士来台若有违法违规情事，或曾发表对台不当言论，经查证属实，移民署也将依规定处分一定期间不予许可来台，也会依规定进行注记，以方便后续申请案的审查。

报导提及，根据台内政部移民署提供的资料显示，去年中国党政军人士申请入台案件共52144人次，不准数为3742人次，比例达7.18%，不准数较前年多出1567人次，为民国105年以来的新高，年增率达72.05%。