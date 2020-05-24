美总统国安助理：若中国推行港版国安法将引来美国制裁

美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩（Robert C. O'Brien）在周日接受美国全国广播公司（NBC）专访时表示，如果中国当局推行港版国安法立法，依照1992年《美国－香港政策法》和2019年《香港人权与民主法》要求，蓬佩奥国务卿将很可能不能证实香港确保了“高度自治”，如果这样（美方）将会对香港和中国进行制裁。

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奥布莱恩当天在接受美国全国广播公司（《与媒体见面》（Meet the Press）节目专访时作出了上述表态。节目一开始，主持人率先发问，“我们将首先谈谈香港问题，如若北京成功地进行了这次基本上是对香港de镇压，将香港从一个开放的市场和开放的民主的位置上移去，美国政府将准备进行何种回应？”对此，奥布莱恩回答说，“正如你所知，中国共产党在1984年曾通过《中英联合声明》向英国承诺，香港将拥有‘高度自治’并维护其当地的生活方式直至2049年”。

奥布莱恩称，“现在，在距离这个大限到来的27年前，看起来通过这个国安法律，他们将接管香港；如若他们这么做，依照1992年《美国－香港政策法》和2019年《香港人权与民主法》要求，蓬佩奥国务卿将很可能不能证实香港确保了‘高度自治’，如果这样（美方）将会对香港和中国进行制裁。”

奥布莱恩指出，“如果中国接管了香港，很难看到香港将如何继续维持其在过去成为的亚洲金融中心（地位）。”主持人追问，“如果中国真的这么作，你希望这是（美方应作出的）回应吗，你是否希望（当地的）金融群体和跨国集团立即从香港撤出？”奥布莱恩则回答称，“我看不到它们将如何留住当地。首先，它们选择在香港落地是因为香港拥有法治、自由企业体制、资本主义体制、地方立法会中拥有民主选举；而如果这些东西都没了的话，我不知道金融群体将如何继续留在那里”。

奥布莱恩表示，“我认为（这样的话）还会有一个很坏的知识和专业人才离潮出现；我认为香港市民中很多人在一些情况下可以前往英国，或在其他地方寻求避难；他们不会留在香港等待被中华人民共和国和共产党统治”。他续称，“所以我认为，如果中国通过向香港推行这一法律，我认为这是一个很大的错误；并将会给香港人造成严重的困难”。