蔡英文：这一刻，所有民主伙伴都与香港人民站在一起

香港民众5月24日上街抗议中国人大拟港版国安法立法动议。对此，台湾总统蔡英文在当天通过脸书表示，港版国安法严重威胁香港前途，此刻，所有民主阵营的伙伴，都和香港人民站在一起。她称，对于正在奋力捍卫香港核心价值的香港人民，台湾各界一直给予极大的关心与支持。

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蔡英文表示，“这一刻，我们同所有民主阵营的伙伴们，都和香港人民站在一起。”她称，“这几天，中国的人大会议正计划绕过香港立法机构，制定所谓的‘香港版国安法’，严重威胁香港的前途。法律如果实施，香港民主自由及司法独立的核心价值将受到严重侵蚀，所谓‘50年不变’、‘港人治港，高度自治’的承诺，也濒临破产。”她续称，“相信国人同胞与我一样，都非常关心此刻的香港。我也不只一次说过，面对香港人民对自由民主的渴望，解决方案不是子弹、不是制造更多恐惧与镇压，而是真正落实自由民主，真正落实对香港高度自治的承诺。也唯有如此，才是北京与港府当局重新得到信任，让香港社会回归自由与平静的不二之道。”

蔡英文说，“香港的情势发展，政府始终高度关心，谨慎因应，以确保在双方交流过程中，国家的安全及利益能得到充分保障。依据 #香港澳门关系条例 第60条，香港情势一旦发生变化，可停止适用该条例一部或全部，我们希望香港情势不致走到这一步，也将密切关注后续发展，适时进行必要的应变措施。”她指出，“对于此刻正在奋力捍卫香港核心价值的香港人民，台湾各界一直给予极大的关心与支持。我要强调，在协助受到压迫的香港人民方面，港澳条例已有相关的规范，过去这段期间，政府部门秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。面对情势的变化，国际社会正向香港人民积极伸出援手，我们也会在既有的基础上，更积极完善及精进相关救援工作，提供香港人民必要的协助。”

另据中央社报道，台国安人士亦于当天表示，若“香港版国安法”通过，导致香港沦为“一国一制”，造成香港的地位被根本性改变而危害台湾安全时，“港澳条例”让香港成为特别地区的现况将不存在，从而在法律适用上回归“两岸人民关系条例”。报导指，台国安人士当晚补充称，若一旦如此，则将影响资金审查、港人居留、旅行管制等各项措施作为。此种宣示代表某种程度抵制香港被“中国化”，也呼吁北京当局勿片面改变现状。

报导指，台国安人士指出，现在对港资的规定与对陆资的规定不一样，但如果港澳条例停止适用，改适用两岸关系条例，那就是把港资视同陆资，而港人居留的规定也会停止适用。而对于外界提出台难民法等修法，不愿具名的民进党立委则表示，针对香港目前的状况，思考的方向应该是联合世界的民主的国家，采取一致性的作为。个别的动作虽想凸显台湾与香港密切的关系，但也要慎防被北京扣上其他帽子。

报导接受，根据台港澳条例第60条规定，本条例施行后，香港或澳门情况发生变化，致本条例之施行有危害台湾地区安全之忧时，行政院得报请总统依宪法增修条文第二条第四项之规定，停止本条例一部或全部之适用，并应即将其决定附具理由于10日内送请立法院追认，如立法院1/2不同意或不为审议时，该决定立即失效。