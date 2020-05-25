两岸新论述是否保留九二共识？国民党内爆争议

国民党两岸新论述即将于五月底出炉，但负责规画研拟「两岸新路线」的改革委员会成员看法严重分歧，一派认为，新文本不可能不提九二共识，但会用务实、超然的态度去诠释；改革派则认为，「旧的不割掉，新的怎么来？」两岸新路线之争的茶壶风暴正在上演。

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国民党的两岸新论述将由改革委员会两岸组召集人前立法委员林郁方执笔，林郁方认为，文本中不可能不提九二共识，它不是翻过页就不见的东西，不可能抛到一边去；过去九二共识确实是稳定两岸关系的基石，虽然现在无法发挥作用，但它就是个存在的事实，就看未来怎么去评价、诠释它，国民党会用超然、务实的态度去处理。

林郁方透露，中共两会还在继续，香港未来会如何发展，他会密切关注，新论述内容会随着情势改变再斟酌，他写完后将给两岸组的成员过目再交由党中央讨论。他说，这个新论述不是写完以后就「到此为止」，未来还会随时局变化再新增内容。

国民党两岸新论述将采类似民进党台湾前途决议文或宣言的形式处理，未来如何为新论述命名？林郁方卖关子说，大家可以去期待，但国民党毕竟不像民进党当初处理台独问题必须推翻既有制度、发表悲壮的「出师表」，国民党只要去务实分析两岸现状、未来和去谈两岸问题就好。

与会人士透露，改革派认为保守派把九二共识作为新论述的背景，轻描淡写带过，让他们挫折感很大，隐约感觉到后面有中国势力在影响；虽然林郁方声称会写出一份参考大家意见的文本，但他们认为，在运作和理念的高度上不可能实行，「旧的不割掉，新的怎么来？」还说，「只有切掉，才能长出新肉。」

改革派成员表示，他们不否认九二共识过去的功绩，但要丢掉还是拿回来用，不能有模糊空间；国民党现在已经不是乡愿的时候，要凸显九二共识到什么程度？如果还是把他当作「双主标」来看，他们是不会背书的。

改革派认为，别再讲九二共识，要适时批判中共，对香港要有表态，才是现在国民党两岸新论述该走的方向。