台陆委会：蔡英文谈话非放弃香港 会更积极协助港人

针对中国人大审议港版国安法所带来的争议，台湾总统蔡英文5月24日通过脸书表示，若香港局势恶化，对港可能部分或全部不再适用《港澳条例》。台陆委会并于25日补充说，“总统谈话并非要‘放弃香港’，而是对北京示警；政府也将更积极协助港人。”

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蔡英文当天就香港局势发文指出，“这一刻，我们同所有民主阵营的伙伴们，都和香港人民站在一起。”她称，“这几天，中国的人大会议正计划绕过香港立法机构，制定所谓的‘香港版国安法’，严重威胁香港的前途。法律如果实施，香港民主自由及司法独立的核心价值将受到严重侵蚀，所谓‘50年不变’、‘港人治港，高度自治’的承诺，也濒临破产。”她续称，“相信国人同胞与我一样，都非常关心此刻的香港。我也不只一次说过，面对香港人民对自由民主的渴望，解决方案不是子弹、不是制造更多恐惧与镇压，而是真正落实自由民主，真正落实对香港高度自治的承诺。也唯有如此，才是北京与港府当局重新得到信任，让香港社会回归自由与平静的不二之道。”

蔡英文说，“香港的情势发展，政府始终高度关心，谨慎因应，以确保在双方交流过程中，国家的安全及利益能得到充分保障。依据 #香港澳门关系条例 第60条，香港情势一旦发生变化，可停止适用该条例一部或全部，我们希望香港情势不致走到这一步，也将密切关注后续发展，适时进行必要的应变措施。”她指出，“对于此刻正在奋力捍卫香港核心价值的香港人民，台湾各界一直给予极大的关心与支持。我要强调，在协助受到压迫的香港人民方面，《港澳条例》已有相关的规范，过去这段期间，政府部门秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。面对情势的变化，国际社会正向香港人民积极伸出援手，我们也会在既有的基础上，更积极完善及精进相关救援工作，提供香港人民必要的协助。”

针对蔡英文所提到的《港澳条例》第60条中，“香港情势一旦发生变化，可停止适用该条例一部或全部”内容的发言，台陆委会25日下午通过书面回覆媒体相关提问时表示，“总统脸书的谈话，并非是要‘放弃香港’，而是要让北京知道，中共人大通过港版国安法的后果极其严重，北京当局切勿一意孤行，让情势恶化到不可收拾。”据中央社报道显示，台陆委会指出，“《港澳条例》第60条是指，倘若中共的作为让香港情势恶化，致香港的高度自治地位动摇，甚至可能使香港与大陆地区无异，政府将被迫停止该条例一部或全部的适用。”

台陆委会介绍称，“《港澳条例》第60条除了保障台港交流中，中华民国国家安全及人民利益不受损害外，更是要监督北京对香港‘50年不变’及‘港人治港，高度自治’的承诺是否落实，并维护香港的自由人权法治核心价值。”声明强调，这项规定不只是“情势变迁条款”，也是保护香港核心价值与人民的“保护条款”。台陆委会称，“总统已特别强调，在协助受到压迫的香港人民方面，《港澳条例》已有相关的规范，过去这段期间，政府部门秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。面对情势变化，政府会在既有基础上，更积极完善及精进相关救援工作，提供香港人民必要协助。”另就香港版国安法对台驻港澳办事处的影响，台陆委会则指出，当局已预作相关评估因应。