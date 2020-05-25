彭定康吁G7讨论港版国安法争议

七大工业国(G7)高峰会议将于下月10至12日举行，香港末代总督彭定康呼吁英国，把中国在香港实施港版国安法的问题纳入议程。

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彭定康在英国《金融时报》以《七大工业国须捍卫香港的自由》为题撰文，以已获得来自23个国家的二百多名政治人物谴责北京在港实施港版国安法为由，提出上述呼吁。他指出，《中英联合声明》当年提交联合国备案，以确保香港的生活方式维持不变，直到2047年，但被指撒谎和放言忽视国际协议的习近平政权推出港版国安法，已实质上撕毁《声明》，英国必须带头维护香港，以履行《声明》缔约国的责任。

他续称，由七大工业国开始，英国及其盟友应采取强硬立场反对中国国家主席习近平政权这个「开放社会的敌人」；若有关行动一旦失败，英国在未来五至十年将会一无所获，但名誉尽失。

七大工业国组织由七个已开发国家琅成的国际组织，成员包括英国、美国、加拿大、法国、德国、意大利及日本，而欧盟则属非正式成员。截至2018年，G7共占有全世界58%的财富。第46次高峰会原订下月中在美国戴维营举行，但因为武汉肺炎疫情而改以视像会议进行。