柯文哲：强推港版国安法加深台湾人讨厌中国

针对中国全国人大5月22日宣布对港版国安法进行审议，并引发的海内外巨大争议，台北市长柯文哲5月25日通过脸书表示，“中国此举，显然‘一国两制’的承诺已幻灭，加深台湾人讨厌中国。”

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柯文哲在脸书帖文中写道，“民主、自由、人权、法治，是我所相信的普世价值，政治应该建立在这四大基础之上。”他说，“1997香港回归中国，当时中共颁布了《香港基本法》，承诺回归后，将会实施‘一国两制’，落实‘港人治港，高度自治’。但不到23年，中国人大却已多次主动对《基本法》进行释法，做出与香港终审法院截然不同的解释，直接干预了‘香港自治权’。”

柯文哲指出，“如今又传出中国要在这次人大会议，自行订定‘香港版国安法’，这不但是跳过香港的《立法权》，也有人担心，会直接压迫香港的言论、集会、新闻等自由。所谓‘马照跑、舞照跳、五十年不变’的承诺，显然已经幻灭，更进一步让人对中国做出的承诺，感到怀疑。”他强调，“中共若还要强行另订国安法，恐怕只会像‘北风与太阳’故事中的北风，风愈吹，民心愈冷，逃愈远。”他续称，“台湾邻近香港，此举无异也会加深台湾人民讨厌中国的程度。反送中事件还历历在目，北京当局不应重复失败经验，再重蹈覆彻。”

据中央社报道，另就今年的双城论坛是否如期举行，台北市政府副发言人黄瀞莹当天上午受访时介绍称，双城论坛是市政交流，为每年惯例举办，不会影响。黄瀞莹还补充说，香港的问题已是长期累积，台北市府不乐见任何一方用偏激的手段来解决，柯文哲也屡屡呼吁北京应重视问题。

此外，针对中国外交部长王毅24日在记者会上谈到台湾对美中关系影响时重提“一中”原则，台国安会副秘书长蔡明彦25日在台立法院答覆立委质询时重申，“一中”原则就目前台湾民意来讲，是不会接受的。蔡明彦称，“王毅讲话的对象很清楚，一方面是给台湾这边关于中国立场的宣示，另外也再向国际社会重申中国对台政策的立场。但是中国的立场还是扣住‘一中’原则，‘一中’原则就目前台湾民意来讲是不会接受的。”

蔡明彦谈到，陆方的回应一定会重申相关立场，“我们并没有感到太大的意外”。他在回答中还表示，假如中国人大会议通过“港版国安法”，代表中国对“一国两制”的承诺破灭。