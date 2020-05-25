董建华：港版国安法只针对极少数犯严重罪行人士

中国全国政协副主席、香港前特首董建华5月25日表示，在香港定立国安法的原因是要保护国家安全，国家安全所指的是国家政权、主权、统一、领土完整、人民福祉、经济社会持续发展，令国家各项重大利益能够在不受内外威胁的安全状态下进行。他指出，港版国安法的立法不会让香港人失去自由。

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据香港电台报道，董建华在前任行政长官办公室会见传媒高层并发表讲话。他称，全国人大讨论建立健全香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制，令不少香港人鼓舞，是一年来社会经历多番衝击和拆腾后，局面终于见到曙光。但他指出，同时亦听到不少市民对于香港将有的国家安全法，感到不安、甚至忧虑。他呼吁市民可以、亦应该放心，相关法例只是针对极少数犯严重罪行的人，如果没有计划和行动分裂、颠覆国家政权、组织恐怖活动、串连外国或境外势力干扰香港事务，就无理由感到怕害和忧虑。

董建华说，中国公民不得危害祖国全安、荣誉和利益，香港的主权属中国，主权受到侵犯，安全就会受到侵犯，叛乱和战争会使社会经济无法运作，人民甚至沦为外来势力的奴隶，所是国家安全是安邦定国的基石。他认为，现时在外部势力肆无忌惮介入，香港局势和政治生态已经发生巨大变化，自去年修例风波开始，有些人公然鼓吹港独、自决、勾结外部势力、乞求外国人干扰香港事务，西方反华势力混淆是非黑白为反中乱港份子撑腰，真正的企图是要遏制中国和平崛起。

董建华的这一表态也引来不少关注，其中不乏支持和认同之声，但也有声音指出，所谓当权者通过划定“极少数人”，将社会民众对立化的分而治之，或对政敌进行攻击的作法在中国大陆改革开放前的屡次政治运动中屡见不鲜，包括后来的“反右扩大化”，文革初期的“我们国家三分之一的政权不掌握在我们手里，掌握在敌人手里”、“高薪阶层和工人贵族”等。