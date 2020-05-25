逆民主国家潮流：伊朗支持中国通过执法维护香港秩序

正当不少民主国家对中国将制订港版国安法表示忧虑和发出警告之际，伊朗外交部发言人星期日发表声明，谴责外部势力干涉中国内政，但又同时表明，支持中国通过执法来维护香港秩序，以确保香港的稳定、福祉和人民安全。

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正在北京召开的人大政协「两会」会议，将于本周四(28日)闭幕，届时将会就授权人大常委会制定港版国安法和设立执行机制进行投票，以过往人大通过香港相关决定的案例看来，有关决定草案通过的机会基本没有意外，问题只是有没有反对或弃权票。

而为了寻求外国支持或至少减少外国的反对声音，中国外交部除了向驻华使领发出信函，阐释中国制定港版国安法是因为去年的反对修订逃犯条例风波挑战「一国两制」原则，以及鼓励有关国家继续与香港保持经贸合作外，亦游说部分国家支持。

在昨(24日)天，同样实行不民主选举的伊朗，其外交部发言人Seyyed Abbas Mousavi发表声明，不干涉别国事务、尊重世界各国主权和领土完整是伊朗对外政策中明确而一贯的原则；声明重申，基于这些原则，伊朗强调，尊重「一个中国」原则，谴责任何外部势力干预中国内政以及损害中国领土和主权完整的行径；声明强调，中国有需要通过执法，确保香港的稳定、福祉和人民安全。