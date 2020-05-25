韩正据称北京去年10月已定制「港版国安法」 评论指中国效毛泽东收西藏制混乱

主管港澳事务的中国副总理韩正昨天早上在北京接见港区人大代表，港区人大叶国谦会后引述韩正表示，中央审视反对修订逃犯条例风波后，在去年10月的中共四中全会已经决定引入港版国安法，而且一定会落实执行，北京亦已预料反对派或激进示威者会继续发起「暴乱」。与此同时，学者兼评论员沈旭晖表示，中国策略与已故领导人毛泽东收复西藏时制造「骚乱」高度相似，当时毛表明「愈乱愈好」，而香港现已全方位被批斗，至于国际社会，基于自身利益，只会高高举起，轻轻放下，顶多是美国惩罚几位次级官员。

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出生于左派家庭的中文大学社会科学院客席副教授沈旭晖，在今(25日)天的《明报》以《国安法：中国眼中的「二次回归」，与北京的二十大部署》为题撰文，指北京政府把「港版国安法」直接放进《基本法》附件三在港实施，似已部署多时，并以「香港二次回归」的斗争高度处理。

他分析，虽然北京明白反华逐渐成为国际潮流，但在过去廿年全球化中结交的「中国精英朋友」一代，仍会在各国掌权十年，这些人为了自身利益，很容易拉拢；而各国商会亦只会关心实利，只须以「订单笼络、施加恩宠」，商会便会动员在国内反游说，一如1990年代的「卖港」英商。他更指出，藉《中英联合声明》把香港交给中国的英国，在此事中最有资格发声，但北京深信，英国国力今不如昔，不会有行动，而中国更采取逐个击破之策，在部署企业从美国撤回之际，建议中资改到英国上市。

美国方面，沈旭晖估计，当地政客打反华牌的目标只是争取选票，中共认定，美国顶多制裁几个像新疆书记陈全国之类的「次级官员」，而中方则会以权位安抚有关人等的方法来应对。至于不承认香港为单独关税区、制裁在港上市的中国企业，乃至更进一步的金融战，北京相信，美国政客计算自身代理人得失后，会轻轻放下。

香港方面，北京主要利用尽量团结最多人和孤立「反对派」来制造和凝聚「支持民意」，沈旭晖指出，前特首牵头组建的「香港再出发大联盟」，便涵盖了全体商界的非常规格，俨如「二次回归筹委会」，而建制派在人大立法号召下，撑「港版国安法」将会斗左斗积极。另一方面，面对「泛黄」和一切广义反修例的香港人，北京的策略是以「揽炒派」划一标签，从而分化。港府则利用「限聚令」和警方权力限制游行，令民意无法彰显，而网上言论亦会透过追究而令市民自动噤声。考试评核局职员被左派传媒批评多年前的脸书言论后辞职，便是一例。

沈旭晖又指出，北京采取实质终结「一国两制」的「霹雳手段」，已把年轻一代会因打压而转趋激烈和追求独立计算在内，并打算放弃，而以「『拯救』再下一代香港人」作为口号来调动民族主义。为此，北京会把「港版国安法」强调分离主义和恐怖主义，透过文宣重构1959年西藏「骚乱」的情况，他说，「当时毛泽东指令就是『愈乱愈好』」，而现在香港不同范畴，例如中学文凭试历史科试题、立法会内会、香港电台节目《头条新闻》、「黄色经济圈」等批斗，正是在制造全方位打压，实行「以『全民被运动』，制衡以往反23条的全民运动」。

他总结，北京相信，透过以上部署，足以令香港弥漫无力感，而根据毛泽东「一手硬、一手软」的矛盾论，相信只要国际反弹有限，国安法订立初时克制地应用，令一般人觉得与己无关，「二次回归」便会成功。他续称，至于各界知道北京想法后如何应对，则是另一回事。