马道立：赞斩人者有高尚情操法官将暂停审理反修例案件

区域法院法官郭伟健早前处理将军澳「连侬墙」行人隧道斩人案时赞赏斩伤反对修订逃犯条例人士的凶徒情操高尚，引起社会哗然，终审法院首席法官马道立今(25日)早指出，郭伟健发表不适当或没必要的=的言论，有机会损害司法人员不偏不倚的形象，影响审理案件的公信力，决定暂停郭伟健审理任何涉及类似政治背景的案件。不过，他没有提及会否复核案中被告的判刑。

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马道立在声明中表示，作出上述决定前，已提醒郭伟健，其判决理由可能令有些明理、不存偏见及熟知情况的人合理地认为，法官未有遵守绝对不可偏颇的重要审案原则，因而给人偏颇的观感，郭伟健对此表示同意。

区院月中临时更换郭伟健，暂停他处理两宗涉及反修例运动的案件，但未有交代是否暂停他处理所有反修例的案件，而马道立的声明确认了这一点，但未有订明「暂时」的时限直至何时。

马道立在声明中指出，法官及司法人员绝对不可偏颇，亦应避免造成有关观感，故法官及司法人员必须避免在包括判辞的公开场合就社会中具争议或可能诉诸法院的议题发表任何意见，尤其是政见。若在审理案件时需要就具争议性的政治议题发表意见，亦必须要慎重，不能超过处理当前问题的合理需要，否则会削弱公众对司法机构的独立运作及公正的信心及观感。

他指出，一名法官或司法人员公开发表不适当或无必要的政见，有机会损害自己不偏不倚的形象，亦会影响所审理案件的公信力，有关原则已载于《法官行为指引》内。

任职导游的被告洪震，去年8月20日在将军澳「连侬墙」斩伤三人，其中最伤的是一名为守护「连侬墙」的义工，郭伟健在4月底颁下判辞时，批评反修例示威者，又对因反对示威者而犯案的被告表示同情和理解。对于被告在斩人后潜逃中国内地之后，又回港自首，郭形容是「情操高尚」，他最后判被告入狱45个月。