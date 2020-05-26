出售口罩合格 香港众志两人仍被捕 海关否认政治打压

泛民政治组织「香港众志」出售的外科口罩虽然合符标准，但因标明「非中国制造」，海关以包装盒未有订明生产地，涉嫌违反《商品说明条例》而先后拘捕两名众志常委，包括副主席郑家朗。众志批评港府政治打压，在中共威权下，民间的抗疫自救行动亦成为罪名；海关指众志的指控是「恶意诬蔑」，予以强烈谴责。

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鉴于在武汉肺炎疫情初期口罩奇缺，香港众志自行到海外采购120万个口罩，由2月下旬起出售予港人；及至4月，再采购逾百万个口罩，首批35万个口罩以「自救口罩」作包装，与「黄店」合作发售，支持「黄色经济圈」，并呼吁市民登记做选民，为民主派候选人于9月立法会争取议席过半做宣传。但海关在上周五(22日)拘捕负责口罩售卖事宜的众志常委梁延丰，并充公约一千盒共三万多片口罩，市值约93500港元。

海关指出，被捕人所售口罩没有标明出产地，涉嫌附有虚假产地，违反《商品说明条例》。海关同时表明，经过测试，众志所售的口罩，包装盒标明的防菌量测试合格。

众志当时发出声明，指责海关以政治忠诚挂帅作突发检控，打压无所不用其极。众志解释，由于首批口罩标示出产地后被其他采购人抢高价格，故今次只标明「非中国制造」。海关在口罩合格后仍充公货物及作出拘捕，「居心路人皆知」。

到了昨(25日)午，海关以同样理由，再拘捕众志副主席郑家朗，并批评有人恶意诬蔑海关的执法行动是「政治打压」，予以强烈谴责，强调案中商户经多番要求下，一直未能对口罩的标示声称提供证明，涉嫌违反《商品说明条例》。

众志以「海关滥捕为虎作伥」发出声明，指当局在疫情纾缓后，中共就迫不及待推动港版国安法及国歌法，收窄港人仅有的自由和自治，而在证实众志的口罩含菌量符合标准后，仍然引用《商品说明条例》再度拘捕，「反映中共威权之下，连民间抗疫自救亦能成为罪名。」众志二人已获保释，未正式检控。

海关强调，自今年1月起开展代号为「守护者」的防疫产品巡查执法行动，已巡查3.1万间次，但未有交代有多少人被拘捕。