出售口罩合格 香港眾志兩人仍被捕 海關否認政治打壓

泛民政治組織「香港眾志」出售的外科口罩雖然合符標準，但因標明「非中國製造」，海關以包裝盒未有訂明生產地，涉嫌違反《商品說明條例》而先後拘捕兩名眾志常委，包括副主席鄭家朗。眾志批評港府政治打壓，在中共威權下，民間的抗疫自救行動亦成為罪名；海關指眾志的指控是「惡意誣衊」，予以強烈譴責。

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鑒於在武漢肺炎疫情初期口罩奇缺，香港眾志自行到海外採購120萬個口罩，由2月下旬起出售予港人；及至4月，再採購逾百萬個口罩，首批35萬個口罩以「自救口罩」作包裝，與「黃店」合作發售，支持「黃色經濟圈」，並呼籲市民登記做選民，為民主派候選人於9月立法會爭取議席過半做宣傳。但海關在上周五(22日)拘捕負責口罩售賣事宜的眾志常委梁延豐，並充公約一千盒共三萬多片口罩，市值約93500港元。

海關指出，被捕人所售口罩沒有標明出產地，涉嫌附有虛假產地，違反《商品說明條例》。海關同時表明，經過測試，眾志所售的口罩，包裝盒標明的防菌量測試合格。

眾志當時發出聲明，指責海關以政治忠誠掛帥作突發檢控，打壓無所不用其極。眾志解釋，由於首批口罩標示出產地後被其他採購人搶高價格，故今次只標明「非中國製造」。海關在口罩合格後仍充公貨物及作出拘捕，「居心路人皆知」。

到了昨(25日)午，海關以同樣理由，再拘捕眾志副主席鄭家朗，並批評有人惡意誣衊海關的執法行動是「政治打壓」，予以強烈譴責，強調案中商戶經多番要求下，一直未能對口罩的標示聲稱提供證明，涉嫌違反《商品說明條例》。

眾志以「海關濫捕為虎作倀」發出聲明，指當局在疫情紓緩後，中共就迫不及待推動港版國安法及國歌法，收窄港人僅有的自由和自治，而在證實眾志的口罩含菌量符合標準後，仍然引用《商品說明條例》再度拘捕，「反映中共威權之下，連民間抗疫自救亦能成為罪名。」眾志二人已獲保釋，未正式檢控。

海關強調，自今年1月起開展代號為「守護者」的防疫產品巡查執法行動，已巡查3.1萬間次，但未有交代有多少人被拘捕。