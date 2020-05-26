台外交部：解决香港问题 钥匙在北京回应人民诉求

针对中国全国人大提出的港版国安法立法动议所引发的争议，台湾外交部5月26日表示，“解决香港问题的‘钥匙’，在北京及香港政府拿出诚意回应人民诉求，呼吁中方具体落实对香港自由民主的承诺。”

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台湾外交部发言人欧江安在当天上午回复媒体提问时表示，“对于香港局势发展，外交部密切关注、高度忧心。外交部重申，解决香港问题的钥匙，在北京及香港政府拿出诚意回应人民诉求，并具体落实对香港自由民主的承诺；只有尽速开启真诚的社会对话、落实对香港自由民主的承诺，才是解决问题的根本之道、才能获人民信任。”

欧江安还谈到，“总统蔡英文近日已透过脸书清楚表明，一旦相关法律实施，香港民主自由及司法独立的核心价值将受到严重侵蚀，所谓‘50年不变’、‘港人治港，高度自治’的承诺，也濒临破产。外交部要再度呼吁中方以具体行动回应香港人民及各国期盼，并落实中方对香港人民自由民主的承诺。”

此前，蔡英文曾在24日就香港局势发文表示，“这一刻，我们同所有民主阵营的伙伴们，都和香港人民站在一起。”她称，“这几天，中国的人大会议正计划绕过香港立法机构，制定所谓的‘香港版国安法’，严重威胁香港的前途。法律如果实施，香港民主自由及司法独立的核心价值将受到严重侵蚀，所谓‘50年不变’、‘港人治港，高度自治’的承诺，也濒临破产。”她续称，“相信国人同胞与我一样，都非常关心此刻的香港。我也不只一次说过，面对香港人民对自由民主的渴望，解决方案不是子弹、不是制造更多恐惧与镇压，而是真正落实自由民主，真正落实对香港高度自治的承诺。也唯有如此，才是北京与港府当局重新得到信任，让香港社会回归自由与平静的不二之道。”

蔡英文说，“香港的情势发展，政府始终高度关心，谨慎因应，以确保在双方交流过程中，国家的安全及利益能得到充分保障。依据 #香港澳门关系条例 第60条，香港情势一旦发生变化，可停止适用该条例一部或全部，我们希望香港情势不致走到这一步，也将密切关注后续发展，适时进行必要的应变措施。”她指出，“对于此刻正在奋力捍卫香港核心价值的香港人民，台湾各界一直给予极大的关心与支持。我要强调，在协助受到压迫的香港人民方面，《港澳条例》已有相关的规范，过去这段期间，政府部门秉持人道考量，持续提供各种可能的人道救援。面对情势的变化，国际社会正向香港人民积极伸出援手，我们也会在既有的基础上，更积极完善及精进相关救援工作，提供香港人民必要的协助。”