国歌法明起审议 6.4表决 网民倡堵路 警方提前封路戒备

备受争议的《国歌条例草案》，明(27日)早在立法会恢复二读辩论，网民发起当日清晨起堵路，部分中学生则发起罢课或集会以作声援，而警方更提早自昨晚起已加强戒备，立法会四周的道路天桥不是竖起大型「水马」或铁栏阻隔，便是实质上封路。立法会内，主席梁君彦预留四天共30小时处理国歌法审议工作，预计草案会在下星期四的6月4日进行表决。

广告 继续浏览后续

针对国歌法的修正案，有27项不获提出，而获批提出辩论的修正案共有22项，涉及5名动议人，全为泛民主派议员。当中，提出最多修正案的，是人民力量陈志全议员，他获批提出辩论的修订案有16项，包括要求教育局长发出指示，教育学生有关国歌作词人及作曲人的生平及死因。若对播放国歌场所作出修订，特首须先咨询港人三个月。

另外，公民党党魁杨岳桥则要求加入条文，订明「本条例中的条文只受香港法例管限并只按照香港法例解释」。另外，梁继昌议员则建议删除入狱三年的违例罚则。

在民间，有网民发出不同呼吁，有促请市民参与周三罢工，亦有人要求市民出席金钟的反国歌法集会。由于有关行动未经申请，已是违法，再加上「限聚令」禁止8人以上聚集，预料现场难免有冲突场面，有见及此，有网民呼吁驾车人士由明早5时起在过海隧道慢驶，藉瘫痪交通阻延议员出席会议或警方对付在金钟的示威者。

立法会恢复二读国歌法当天，刚好是因疫情而暂停上课的高中生复课日，有政党批评当局是刻意而为，藉此令学生不能为反对国歌法而抗争，减少参与集会人数，但早前在反对修订逃犯条例运动期间成立的罢课关注组，部分已决定发起罢课行动响应，当中，沙田区的「梁文燕(中学)反修例关注组」表明在校内罢课，若决定罢学者，则到立法会「煲底」(即立法会示威区，因形如煲底而得名)集合。关注组的帖文表示，区内共有九所中学联署此项声明，包括「林大辉中学本土关注组」，最后更写上「祝武运昌隆」字句。教育局表明反对罢课，指任何人士均不应利用学校作为表达政治要求的场地。

周日抗争拘194人 最幼12岁 林郑月娥谴责袭击异见者

对于有网民发起的抗争行动，特首林郑月娥今(26日)早出席高层会议前，把刚过去的星期日的示威归类为「反政府及反(中国)内地力量」抗议港区国安立法和国歌法审议工作的行动，她强烈谴责当日在铜锣湾和湾仔发生的暴力事件，指有暴力份子肆无忌惮、众目睽睽下，袭击持不同政见人士。

星期日有一男一女因为清除示威者设下的路障，与示威者发生冲突而贩伤，警方在脸书呼吁目击者协助追捕凶嫌。

星期日数处地方的示威，其实是抗议中国人大代香港订定港区国安法，并非针对明天的国歌法，但林郑月娥把二者混为一谈，预示警方会以同样的态度处理明天的抗争行动。

警方昨公布，在「5.24反恶法大游行」的示威活动中，共拘捕194人，年龄介乎12岁至72岁，当中近一成半被捕者未成年。警方续称，被捕者涉嫌参与暴动、非法集结、组织未经批准集结和藏有攻击性武器等罪名。

不过，部分被捕人声称，当时只是路经，并非参与游行；亦有人指乘过海巴士赴港岛区途中遇人群堵路，被司机要求下车，在隧道出口附近步行时被捕；另有被捕者家属指家人可能是凑热闹被捕。

中央政府驻港联络办公室则发表声明，强烈谴责港岛区的「违法暴力行为」，指做法严重危害国家安全，又称行径充分暴露「暴徒」「与外部势力合唱、制造恐怖、煽动港独」，再次证明中国人大决定制定法律维护香港国家安全「十分必要、十分迫切」。