林郑:若反对港版国安法立法只能依法处理 避谈未来承诺

中国全国人大会议宣布审议港版国安法草案，香港特首林郑月娥5月26日在行政会议前见记者，她表示，中央有决心维护国家安全、势在必行，不能再拖延有关完善国家安全法律及执行机制工作，既然本地未能立法，由中央层面去做是理所当然。她并指，如果反对，只能依法处理违法行动，不会退缩。

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据《明报》报道显示，林郑月娥介绍称，港版国安法是分“两步走”步骤，目前是第一步，即全国人大授权全国人大常委会审议，具体条文要视乎第二步，即人大常委会草拟法律时如何制订法律，届时特区政府会反映本港实际情况。她强调，在港版国安法大原则下，所有执法机构必须依法办事，不可影响市民依法享有的基本权利和自由。

会上，有记者问及港版国安法还有没有本地立法的空间，林郑月娥则回应指，“答案是否定”。她称，因这是全国人大常委会5月28日经审议通过，有法律效力，人大制订法律后会由特区政府公布及实施，没有其他方法在港实施。她强调今次立法并不取代《基本法》23条，特区仍有责任落实23条立法工作。对于有人称今次立法绕过立法会，削弱“一国两制”的高度自治，她表示，是罔顾香港特区和中央的宪制关系，亦罔顾国家安全立法是中央事权，她相信任何一个国家都不会容许维护国家安全的大事上留有缺口或空白，批评外国政客持双重标准，强调外国政府无权干预。

此外，美国有限电视新闻网（CNN）的记者在会上追问，诸如“反对特区政府、要求特首下台”等口号在将来是否都会违反港版国安法，并且能否为此向外界承诺。林郑月娥回答称，“中央对于人民享有自由的保障，已经在草案当中写得清楚，我们勿需担忧。”她续称，香港每年有万宗示威游行，回归 23 年以来都已经向外国清楚表达港人回归后仍享有言论自由，而且只要市民守法，他们就可继续行使权利。她说，“所以你要求我去保证个别的示威会被容许，另外一些又不会被容许，这样不太合理”，只表示一切视乎情况，观乎涉事者的行为是否有否违反法律。

林郑月娥还谈到，香港回归 23 年来都尚未成功为国家安全范畴立法，而且“香港过去一年受好多暴力事件影响，又有鼓吹‘港独’，鼓吹外国干预香港的事件”，所以今次中央和人大采取行动，不能够再拖延立法，草案细节落实后就会放入《基本法》附件三，不存在交予港府自行立法的机会，这点非常清晰。

据立场新闻的消息亦提及，当被问到《基本法》23 条是否有立法时间表，林郑月娥则说，“今次由国家层面订立的香港国安法，并不取代《基本法》23 条立法”，草案仍然要求本地行政、立法机构有责任落实 23 条的立法工作。对于 23 条立法有没有时间表，她续称，现时应先由中央继续港版国安法立法，她仍然希望香港“好快有条件和氛围，进一步完成《基本法》23 条的立法工作。”

林郑月娥提到，香港各界和广大市民高度关注全国人大订立港版国安法，她高兴见到很多市民支持及理建中央层面进行立法。林郑月娥说，外国政客近日就港版国安法作出多项“不实言论”，她“斩钉截铁”地表示人大推港版国安法是有“坚实、不容致疑”的宪法基础，订立国安法并没有违反《基本法》。

林郑月娥称，港版国安法立法只是针对极少数“违法犯罪份子”，一般奉公守法的市民是不用担心，他们会继续拥有基本的民主自由，以及生命财产的保障，外国人士也可安心带家人来港生活。她再次强调，立法有助巩固香港的金融中心地位，虽然在人大宣布立法后股市大跌逾千点，但她指已回复平稳，有部份人担心立法影响香港营商环境只是过虑。

此外，对于外界指立法后，香港市民的自由将会被剥夺，香港的金融中心地位将被削弱的说法，林郑月娥斥之为“无稽”，称放诸全球很多民主国家也有国安法，任何国家也不会容许国家安全存在“缺口或空白”。林郑月娥称，在过去 23 年本地无法立法，而在可见将未亦难以做到，因此今次由人大出手，行使中央权力立法，是对香港 700 万市民负责的做法，外国政府无权干预。与此同时，对于上周日有市民在港岛发起游行反对港版国安法，林郑月娥指有不同政见人士遇袭，她予以强烈谴责，并希望伤者早日康复。