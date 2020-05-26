澳门赌王何鸿燊香港去世，享年98岁

有澳门赌王之称的香港富豪何鸿燊5月26日在香港去世，享年98岁。何鸿燊自60年代起独霸澳门博彩业40年之久。他创立的澳门博彩控股公司如今仍然是澳门博彩业一个重要支柱。

广告 继续浏览后续

应该说博彩业在很大程度上造就了澳门，这个前葡萄牙殖民地的经济起飞。据台湾中央社报道，1961年，葡萄牙政府决定在澳门发展博彩业时，何鸿燊与霍英东等商人合作，竞标取得澳门赌场的专营权，并创办澳门旅游娱乐有限公司，建成葡京大酒店，迈出了赌王之路的第一步。此后他旗下的赌业王国一路飞黄腾达。90年代初时，旗下赌场每年的投注相当于澳门本地生产总值的六倍，每年上缴给政府的赌税占澳门财政收入达50%。

1962年至2002年间的四十年，何鸿燊一直在澳门赌场独揽天下。澳门在1999年主权回归中国，也成为中国治下唯一可以合法赌博的场所。但2002年起，特区政府打破赌博业的垄断局面，开放竞标。受中国经济快速起飞的带动，澳门博彩业进一步蓬勃发展，进入21世纪时，澳门赌场总营业额已经超越美国拉斯维加斯，成为世界第一大赌城。何式赌业王国虽然不再独揽市场，但仍然是澳门经济的重要支柱，旗下企业控制着澳门20家赌场。除香港澳门外，他也在多个国家投资， 除博彩业外，涉足领域房地产、建筑、船务等多个领域。何鸿燊个人财富也迅速膨胀。2018年他宣布退休时，仍然在福布斯香港富豪排名榜位居第13位。

何鸿燊在澳门经济中举足轻重的地位自然也吸引北京方面的关注。中国官方媒体26日报道他去世消息时，称他是“爱国企业家”。

身价至少31亿美元的何鸿燊早年却可以说是白手起家。他1921出生于香港，一度家境显赫。但他少年时已家道中落，不得不于1941年转赴澳门发展。早期从市押船生意，后来涉足煤油等领域。

何鸿燊有过4次婚姻，育有17名子女。家庭成员围绕财产的明争暗斗传闻一直吸引媒体的关注。