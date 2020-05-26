解放军驻港部队司令：坚决拥护全国人大涉港决定

中国大陆两会期间，全国人大代表、解放军驻香港部队司令员陈道祥在接受央广军事记者采访时表示，驻香港部队坚决拥护港版国安法草案。他并称，驻军官兵有决心、有信心、有能力维护国家主权、安全和发展利益，维护香港的长期繁荣稳定。

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陈道祥指出，“驻港部队进驻香港22年来，坚决贯彻‘一国两制’，依法履行防务职责，坚定支持特区政府依法施政，始终保持人民军队本色作风，锻造了维护香港繁荣稳定的定海神针。”他续称，驻香港部队坚决拥护《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定（草案）》，将坚决听从党中央、中央军委和习主席指挥，“坚决贯彻香港《基本法》、《驻军法》，坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动，坚决维护国家主权安全和香港繁荣稳定，与社会各界携手开创香港更加美好的明天。”

据紫荆网报道，陈道祥强调，这一重大决定，有利于遏制惩处任何企图破坏国家统一、分裂国家的行径，有利于震慑各类分裂势力和外部干预势力，展示我们在捍卫国家主权和领土完整问题上的坚定意志。他重申，驻军官兵将坚决贯彻中央决策部署，全面贯彻“一国两制”方针，依法履行防务职责，完成好党和人民赋予的各项任务。他称，驻军官兵有决心、有信心、有能力维护国家主权、安全和发展利益，维护香港的长期繁荣稳定。

据公开资料显示，陈道祥1962年出生，安徽宣城人，曾任原第31集团军第86师师长、原第1集团军参谋长、原广州军区副参谋长等职。2011年7月晋升少将军衔。2019年4月，他接任驻港部队司令员。而在去年香港发生反修例运动后，陈道祥曾用“7个坚决”表达驻军对维护国家主权安全和香港繁荣稳定的决心。他在当时提出，香港发生一系列极端暴力事件，严重破坏了香港繁荣稳定的大局，严重挑战了香港法治和社会秩序，严重威胁到香港市民的生命财产安全，也严重触碰了“一国两制”的原则底线，绝对不能容忍，“我们对此表示强烈谴责”。