吊唁何鸿燊 港大照片裁掉梁天琦惹骂声：开国大典风波再现

「赌王」何鸿燊曾肆业于香港大学，该校校长张翔在何鸿燊逝世后向师生发送电邮，对这名港大杰出校友逝世深表哀痛，指其对母校的贡献，将在港大史册上传颂流芳。不过，港大随同电邮发送的照片则惹起一个犹如中国成立典礼画作中抹去前国家主席刘少奇一样的小风波。

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事缘港大发送的五帧照片中，有一张是摄于2014年港大高层与学生的大合照，因示威而在狱中服暴动罪刑期的梁天琦当时以港大学生身分坐在何鸿燊前两排的地上，但港大发出的照片以梁天琦为界裁掉，所以照片及港大脸书上的照片均不见梁天琦及与他在照片中同一水平的旧生。

事件经照片中人发现后，在社交媒体上发帖指责，引起不少骂声。传媒其后向港大查询，发言人解释，裁相是因为要拼贴不同照片和突出主角，稍后会换回原来照片。

不过，换回照片未能平息骂声，不同网民表示，「堂堂百年大学，枉作小人」；「真肉酸，外国高等学府又会如何评价？」；「就系呢一种自我审查，中共……白色恐怖」；「这正是今天香港堕落的原因！」，更有人讽刺地说，「做得好，识做人，以后大把油水捞」；「哈哈，开国大典照片被改来改去，现在香港大学已经得了真传了吗？不知日后这照片上的人境遇如何呢？开国大典上那些人后来有几个有好下场的？」