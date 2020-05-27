国歌法审议激发数以千计市民街头抗争 警方发胡椒弹拘逾300人

在中国快将为香港制订国安法的冲击下，香港立法会今起一连四日审议国歌法，令平静了数个月的街头抗争再现，数以千计市民无惧限聚令和警方屯重兵的威吓，由中午起走到中环、铜锣湾及旺角的衢头，有人企图堵路，但全被防暴警察以发射胡椒球弹枪及施放胡椒喷剂驱散，截至下午四时，警方已拘捕逾三百人，主要涉及涉嫌非法集结，亦包括一名身藏汽油弹的14岁少年，又拖走三辆车。

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网民日前已在网上号召市民「三罢」(罢工、罢市、罢课)和堵路，警方严阵以待，据报道，警方动用3500名人员应对立法可能引起的抗争活动。但在早上，响应者不多，交通未受影响，而地铁内虽有个别人士堵门以致列车不能如常开出，但情况并不严重，立法会外情况平静，几乎是只见警员和水马，不见示威者。但中午起，情况转趋激烈，示威者主要在港岛区的中环、铜锣湾和湾仔，以及九龙的旺角流窜。

在香港金融中心的中环，午饭时间有近千人逐渐聚集，部分人高叫「五大要求、缺一不可」的反修例以及反国歌法等口号，经警方警告后仍未散去，部分人走到马路中央，并用垃圾箱等杂物堵路，但在示威人士没有使用武力的情况下，警方发射多轮胡椒球弹枪驱散，以致示威者和身穿西装和裙子的男女仓皇四散，有些手持雨伞的示威者亦由毕打街向其他内街散去。

而在铜锣湾，中午起有大批人在轩尼诗道聚集，警方截停近百人搜查，要他们分数排坐在地上等候搜身，当中以年轻人为主。超过一小时后，部分人被带上旅游巴带走，部分已被搜身及释放人士则在希慎广场外重新聚集，并高叫口号，警方多次要求市民散去不果，其后在时代广场外的波斯富街拉起封锁线，并施放胡椒喷雾驱散人群，有途人被喷中而感到不适。警方其后公布，在中环和铜锣湾合共拘捕180人。

另外在湾仔，有群众于一时半左右聚集，部分人一度占据轩尼诗道行车线，警方最终在接近警察总部附近截停聚集羣众，经调查后，逾50人涉嫌参与未经批准集结被捕。

在九龙的旺角，人群聚集示威的时间较港岛区迟。在下午2时许，有市民在朗豪坊附近冲出马路，占据弥敦道多条行车线，并将垃圾放在马路中心作为堵路。警方随即采取驱散行动，又施放胡椒喷剂，人群走避，当中见到有人身穿校服。有人当场受伤被捕。警方清除路障后，重开马路，市民不久再聚，这种警退民进的情况发生至少两次，警方其后公布，拘捕超过60人，当中包括一名截查时在其身上搜到汽油弹及一枝装有铁钉木棍的14岁青少年。

警方又指，今日凌晨至早上时份，有暴徒纵火焚烧杂物、向港铁路轨投掷大型杂物，以及在马路上摆放铁钉刺穿汽车车軚等，巡逻时亦发现有人藏有攻击性武器，情况令人忧虑。