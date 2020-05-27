李嘉诚：望港区国安法纾缓北京对港忧虑

中国人大会议明(28日)天闭幕，届时将就授权人大常委会订定「港区国安法」的决定草案作出表决，在通过决议前夕，曾被官媒批评的香港首富李嘉诚表示，通过《港区维护国家安全法》后，希望可以纾缓北京的中央政府对香港的担忧，发挥长远稳定发展的正面作用。

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李嘉诚是长和系创办人，数年前曾因投资取向似乎有从香港撤资而被中央官媒批评，其后已不愿对政治事件表态，但今天却先向左派传媒《大公文汇》表态，其后书面回应传媒查问有关港区国安法问题时，答案基本一样。

李嘉诚表示，任何国家对自己的国家安全问题都有权责， 外界不必过份解读。李嘉诚又敦促港府，指港府责无旁贷，要巩固香港人对「一国两制」的信心和强化国际社会的信任。

人大将代香港订定国安法，一般被视为香港的一国两制终结，引发社会忧虑，移民问题再起，而国际社会亦忧虑香港日后将成一国一制，与中国内地城市无异。

中国力推港区国安法，利用不同方法要求各界表态支持，商家巨贾自不例外，而各司局长和纪律部队的处长，甚至飞行服务队总监胡伟雄亦罕有表态支持，大有文革时「人人表态，人人过关」的情况。