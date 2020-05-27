澳门「赌王」何鸿燊离世 中联办称其爱国

有「赌王」之称的港澳商人何鸿燊辞世，享年98岁。香港和澳门两地特首均为其逝世表示深切哀悼，而中央电视台在他离世后不足一小时，亦简短地发布其死讯，以行动突显这位掌控澳门赌业近半世纪、曾任三届政协常委的「红色资本家」享有生荣死哀。

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不过，中央级官媒没有形容他为爱国人士，而中新社的报道和中央政府驻澳门联络办公室发的唁电，则称他为港澳知名「爱国企业家」，指他一生忠心为国、乐善好施，积极推动「一国两制」方针顺利实施，为国家富强及民族复兴，作出了重要贡献。

已数度传出病情危殆的何鸿燊，昨(26日)天下午一时于一间私家医院病逝，死时家人陪伴在旁。接管信德集团的二房长女何超琼与一众家人其后在医院门外宣布其死讯时表示，虽然知道这一天终会来临，但无减家人难以言喻的悲伤。她赞扬其父德高望重，能够取诸社会、用诸社会，家人将会秉承其遗风，惠泽社群，而其身后事将由四房家人集体处理。

何鸿燊的资产总值约有六百亿至七百亿港元之间，其家人在他病后曾经争产，经何鸿燊安排解决，各房妻妾各有所得。

香港特首林郑月娥、澳门特首贺一诚及本身是澳门首任特首的政协副主席何厚铧先后对何鸿燊辞世表示深切哀悼，赞扬他对港澳两地作出重要贡献。贺一诚更赞扬何鸿燊一生乐善好施，关心社会公益事业。

不过，这位赌王的离去，对开放赌权十七年的澳门赌业，影响已大不如前。澳门大学政府与行政学系副教授余永逸指出，何鸿燊旗下的赌博公司，在澳门三正、三副的赌牌总数中占了一半，但在博彩收益的份额已经逐年下降到不足一半。日后赌权重新竞投时，何鸿燊家族是否仍能维持三个牌照仍属未知数，但肯定不会是澳门最主要的持份者，会被其他港资或美资赌场取代。

出身名门望族的何鸿燊，活跃政商界。他以何东爵士弟弟何福的孙子的身分涉足商场，上世纪六十年代初，他与已故政协常委霍英东和「赌圣」叶汉连手击败当时掌控澳门赌业的傅老榕，取得澳门博彩事业专营权，改以现代化手法经营，为澳门贡献一半以上的税收。他雄霸赌业期间，亦开始多元化发展企业，生意版图遍及港澳，并涉足越南、北韩、菲律賓、葡萄牙等地。

何鸿燊其后由商涉政，曾当过三届中国政协常委，成为一名「红色资本家」，获前国家主席胡锦涛赞扬为一位「爱国爱澳」人士。香港方面，他曾任香港基本法咨询委员会委员，由于热心社会公益事业，获颁授澳门的金莲花和大莲花，以及香港的大紫荆勋章。

拥有一妻一妾两名姨太太的何鸿燊，有十六名子女、十二个孙儿，自2010年起，由于健康转差，四房人曾闹出争产风波，在他主持下，将公司股权分予家人。