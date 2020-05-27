蔡英文：台湾将设人道救援行动项目完整规画港人来台居留安置就业

台湾总统兼民进党主席蔡英文（图）2020年5月27日出席民进党中执会前受访指出，与行政院长苏贞昌讨论达成共识，由行政院组一个专案，对香港的朋友提出一个人道救援的行动方案，这个专案将由陆委会负责规划。

台湾总统蔡英文27日表示，早上与行政院长苏贞昌讨论后达成共识，将由陆委会负责，在行政院底下筹组一个对香港人民提出人道救援的行动项目，跨部门协调及执行。她说，这个项目将对港人来台居留、安置、就业等照顾，进行完整规划。

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蔡英文今天早上接受媒体访问时，首度提出这个针对港人人道救援的行动项目。她随后在民进党中央党部指出，非常期待香港现状、自治、人权都不要受到进一步侵蚀，台湾跟全世界民主国家一样，严正呼吁中国政府悬崖勒马。她说，如果香港情势恶化，香港的自治或人权自由受到更进一步压缩，台湾会持续支持香港人民争取民主自由的决心。

至于有什么具体措施，投资移民的门坎是否降低等，蔡英文并没有具体说明，她说，台湾的相关法规对港人进入台湾比较宽松，去年港人来台居住人数，比前一年成长41%，突破5000人，预计这个趋势会持续下去，对港人进入台湾之后的安置及就业照顾等，则会有专案处理。

至于会不会考虑制定难民法？蔡英文说，现在港澳关系条例的规定已经足够，无论条例未来是否有调整，但照顾香港人民的决心不变，会提供他们必要协助，让他们可以来台湾居留生活跟工作。

蔡英文日前曾在脸书贴文说，针对港版国安法事件，她将与港人站在一起，且港澳条例第60条提到，香港情势一旦发生变化，台湾可停止适用该条例一部或全部，她希望香港情势不致走到这一步。这番说法遭国民党主席江启臣批评是在和香港人民「切割」，香港也传来对民进党政府失望的声音，民进党内部紧急展开止血。

民进党副秘书长林飞帆昨天解释说，蔡英文的说法不是要放弃香港，相反的，是要清楚正告中共政府，如果片面撕毁对香港人民的承诺，台湾也将会同国际社会善尽力量，做出相应措施，是在警告中国大陆悬崖勒马。不过外界仍难理解，台湾自行停止港澳条例一部分或全部适用，对北京会造成什么威胁。

台湾总统府发言人张惇涵也帮蔡英文缓颊说，欢迎香港人民及专业人士申请来台长期居留或定居。他甚至说，如果香港壹传媒集团创办人黎智英要提出申请，现在就有相关机制可以办理，政府也会依法提供必要协助。

黎智英曾被中国官媒点名是「祸港乱港总策划」，中国宣布将制订「港版国安法」后，黎智英曾开设推特账号，连发几则贴文，抨击中共打击香港的法治和自由，并公开宣称，他会战斗到最后。